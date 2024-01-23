Стало известно, как король Чарльз ІІІ отреагировал на то, что его сын Уильям с женой Кейт Миддлтон опоздали на коронацию 6 мая 2023 года. Об этом пишет Фокус.
ЧИТАЛИ ПО ГУБАМ ⟩ Раскрыта реакция короля Чарльза ІІІ на опоздание принца Уильяма с женой на коронацию
В своей новой книге «Чарльз III: Внутренняя история» автор Роберт Хардман рассказывает, что на самом деле произошло в тот день. Процессия короля Чарльза III и королевы Камиллы в Вестминстерское аббатство должна была занять 33 минуты, но на самом деле длилась всего 26 минут.
«Принц и принцесса Уэльские и их двое младших детей опаздывают на минуту. Уэльские должны быть там на восемь минут впереди короля и королевы. Но они теперь приедут за ними», - рассказывает автор.
Поэтому королевской паре пришлось ждать, а монарх выглядел взволнованным в этой ситуации.
«Мы никогда не можем быть вовремя... всегда что-то... это скучно», - передает слова британского суверена в этот момент читатель по губам.
«Сотрудники Кенсингтонского дворца, работающие на Уэльских, говорят, что поскольку король был рано, машина, перевозившая Уильяма и Кэтрин, была поймана за его процессией, когда она должна была быть впереди», - добавляет автор книги.