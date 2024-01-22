«НАЖАТИЕ НА ЯДЕРНУЮ КНОПКУ...» ⟩ Бывший депутат, а ныне учитель Индрек Таранд сказал, когда лучше всего бастовать

В понедельник утром началась общенациональная забастовка. «Если вы попросите дополнительные 17 евро 30 центов в месяц, то самооценка спрашивающегося должна быть очень низкой», - написал в социальных сетях Индрек Таранд, работающий учителем, и добавил, что забастовка должна проходить в дни проведения государственного экзамена. Об этом пишет Elu24.