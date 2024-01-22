В понедельник утром началась общенациональная забастовка. «Если вы попросите дополнительные 17 евро 30 центов в месяц, то самооценка спрашивающегося должна быть очень низкой», - написал в социальных сетях Индрек Таранд, работающий учителем, и добавил, что забастовка должна проходить в дни проведения государственного экзамена. Об этом пишет Elu24.
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«НАЖАТИЕ НА ЯДЕРНУЮ КНОПКУ...» ⟩ Бывший депутат, а ныне учитель Индрек Таранд сказал, когда лучше всего бастовать
Сегодня, 22 января, в 10 часов Союз работников образования Эстонии в сотрудничестве с профсоюзами работников образования Таллинна и Харьюмаа провели демонстрацию перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа в Таллинне. Postimees вел прямую трансляцию с пикета.