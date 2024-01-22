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Стала известна истинная причина отъезда Анны Асти из России

Limon.ee
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Анна Асти.
Анна Асти. Фото: Shutterstock

Российская певица родом из Украины Анна Асти уже давно страдает от судорог, однако, как оказалось, все намного серьезнее, чем предполагалось, пишет УНИАН.

У любительницы русского мира обнаружили редкий синдром - болезнь Келлера второй степени. Как сообщают росСМИ, эта болезнь провоцирует дегенеративные изменения в костях стоп. Если вовремя не сделать операцию, то можно стать инвалидом.

Впрочем, Асти решила не медлить. Она таки обратилась за помощью к специалистам, и ей уже провели хирургическое вмешательство. Сейчас она уехала из России за границу, где будет проходить реабилитацию.

Стоит отметить, что у поклонников звезды есть сомнения относительно того, что она уехала именно на реабилитацию. Большинство из них думают, что таким образом она решила «залечь на дно», пока не утихнет скандал с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, после которой концерты Асти начали отменять по всей стране.

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