Стала известна истинная причина отъезда Анны Асти из России

У любительницы русского мира обнаружили редкий синдром - болезнь Келлера второй степени. Как сообщают росСМИ, эта болезнь провоцирует дегенеративные изменения в костях стоп. Если вовремя не сделать операцию, то можно стать инвалидом.

Впрочем, Асти решила не медлить. Она таки обратилась за помощью к специалистам, и ей уже провели хирургическое вмешательство. Сейчас она уехала из России за границу, где будет проходить реабилитацию.

Стоит отметить, что у поклонников звезды есть сомнения относительно того, что она уехала именно на реабилитацию. Большинство из них думают, что таким образом она решила «залечь на дно», пока не утихнет скандал с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, после которой концерты Асти начали отменять по всей стране.