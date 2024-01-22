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Работник дома престарелых в Табасалу обвиняется в сексуальных преступлениях: «Его ДНК и сперма были найдены в пяти комнатах»

Крислин Метсанурм
, репортер
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Дом престарелых Pihlakodu в Табасалу. Коллаж Elu24.
Дом престарелых Pihlakodu в Табасалу. Коллаж Elu24. Фото: Elu24 kollaaž

В конце прошлого года в доме престарелых Pihlakodu в Табасалу произошло отвратительное преступление: 55-летнего сотрудника обвинили в сексуальном насилии над пожилыми клиентами. «Он еще позвонил мне и рассказал, как несправедливо с ним обошлись», - вспоминает Кайре, сотрудница дома престарелых, в программе Kuuuurija о том роковом дне, когда мужчина был уволен. «Его ДНК и сперма были найдены в общей сложности, наверное, в пяти комнатах».

Всего через несколько дней после Рождества в Eesti Ekspress появилась новость, которая никого не оставила равнодушным. В одном из самых дорогих и престижных домов престарелых Эстонии, где место в двухместной комнате стоит 1970 евро, а в одноместной - 2570 евро, произошло нечто ужасное.

Утверждается, что пожилые женщины в доме престарелых Pihlakodu в Табасалу стали жертвами жестокого сексуального преступника. «Когда я узнала, над кем он совершал эти действия, я поняла, что он намеренно выбирал клиентов, которые были не в состоянии постоять за себя», - рассказала Кайре (имя изменено), сотрудница Pihlakodu в Табасалу, в недавнем выпуске программы Kuuuurija.

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