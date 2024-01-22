Работник дома престарелых в Табасалу обвиняется в сексуальных преступлениях: «Его ДНК и сперма были найдены в пяти комнатах»

В конце прошлого года в доме престарелых Pihlakodu в Табасалу произошло отвратительное преступление: 55-летнего сотрудника обвинили в сексуальном насилии над пожилыми клиентами. «Он еще позвонил мне и рассказал, как несправедливо с ним обошлись», - вспоминает Кайре, сотрудница дома престарелых, в программе Kuuuurija о том роковом дне, когда мужчина был уволен. «Его ДНК и сперма были найдены в общей сложности, наверное, в пяти комнатах».