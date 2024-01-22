Президента Украины Владимира Зеленского в последнее время может растрогать фотография его детей или связанная с ними история. Об этом в интервью рассказала жена украинского президента Елена Зеленская. Видео также размещено 21 января на YouTube-канале Офиса президента, пишет Гордон.
«Раньше таким чувствительным он не был». Первая леди Украины рассказала, что может растрогать Зеленского
«Как вы считаете с учетом обстоятельств и уровня тех вызовов, в которых живет Владимир Зеленский, изменился ли его характер?» – спросил у супруги президента журналист.
«Очень сложно оценить, изменился ли его характер. Могу сказать, что есть черты его характера, которые сейчас стали более острыми и более важными. Это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны для любого человека, но в той ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны они очень важны», – отметила супруга Зеленского.
Первая леди Украины призналась, что ее муж также стал более сентиментальным.
«Что касается личного, мне кажется, что он стал, возможно, более сентиментальным в каких-то простых вещах. Потому что, когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей – общения со своей семьей, с детьми... Когда это у тебя есть, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас любой мелочью, которая связана с детьми – отправить фотографию сына или пересказать, что, рассказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был», – сказала она.
Супруга президента Украины выразила надежду, что эти изменения в характере мужа временны.