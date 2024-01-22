«Раньше таким чувствительным он не был». Первая леди Украины рассказала, что может растрогать Зеленского

«Очень сложно оценить, изменился ли его характер. Могу сказать, что есть черты его характера, которые сейчас стали более острыми и более важными. Это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны для любого человека, но в той ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны они очень важны», – отметила супруга Зеленского.

«Что касается личного, мне кажется, что он стал, возможно, более сентиментальным в каких-то простых вещах. Потому что, когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей – общения со своей семьей, с детьми... Когда это у тебя есть, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас любой мелочью, которая связана с детьми – отправить фотографию сына или пересказать, что, рассказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был», – сказала она.