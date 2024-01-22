В 58 лет умер звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Умер актер сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дэвид Гэйл, которому было всего лишь 58 лет. Актер сыграл бывшего жениха Бренды Уолш (Шеннен Доэрти) в популярном сериале 1990-х годов. Смерть Гейла подтвердил его давний друг Питер Феррейро, который ведет подкаст «Беверли-Хиллз, 91210». Об этом пишет NYtimes.
Причина его смерти пока не разглашается. Дэвид Гейл много снимался в популярных сериалах. В «Беверли-Хиллз» он играл Стюарта, жениха Бренды Уолш. Пара хотела пожениться в Лас-Вегасе, но в итоге Бренда и Стюарт разошлись. Также Гейл играл доктора Джо Скэнлона в сериале «Порт-Чарльз» в 1999–2000 годах.
Также он появлялся в таких шоу, как «Скорая помощь» и «Робин Гудс». И играл Дина Коллинза в еще одном проекте Аарона Спеллинга - сериале «Саванна».