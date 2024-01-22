ФОТО ⟩ Постройневшая Николь Кидман вышла в свет в провокационном платье – поклонники в восторге

Не так давно Николь Кидман призналась в подкасте Something To Talk About: ей наплевать на то, что думают люди о ее внешнем виде и в особенности - о манере одеваться. А в доказательство собственных слов актриса пришла на премьеру сериала «Экспаты», в котором играет одну из главных ролей, в весьма откровенном и даже провокационном наряде, пишет Daily Mail.
Для мероприятия звезда фильма «С широко закрытыми глазами» выбрала черное платье Versace с открытой спиной и туфли в тон, а дополнила образ бриллиантовыми украшениями: парой сережек и браслетами. Впрочем, на драгоценности вряд ли кто-то обратил внимание - все взгляды были обращены на роскошную фигуру Кидман. Напомним, что актрисе в прошлом году исполнилось 56 лет.
Читатели Daily Mail уже окрестили этот выход одним из лучших за последнее время и подчеркнули, что выглядит Николь, без сомнений, великолепно и даже фотошоп, к которому так часто прибегают селебрити, ей не нужен.
Впрочем, без капли дегтя и здесь не обошлось: кое-кто нашел худобу Кидман слишком болезненной и порекомендовал ей «ограбить продовольственный склад».