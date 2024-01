ФОТО ⟩ Постройневшая Николь Кидман вышла в свет в провокационном платье – поклонники в восторге

Не так давно Николь Кидман призналась в подкасте Something To Talk About: ей наплевать на то, что думают люди о ее внешнем виде и в особенности - о манере одеваться. А в доказательство собственных слов актриса пришла на премьеру сериала «Экспаты», в котором играет одну из главных ролей, в весьма откровенном и даже провокационном наряде, пишет Daily Mail.