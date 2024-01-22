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Принц Гарри был один на мероприятии: стало известно, почему не было Меган

Limon.ee
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Принц Гарри.
Принц Гарри. Фото: B. Lenoir/Shutterstock

Принц Гарри удостоен награды «Живые легенды авиации» в американском штате Калифорния. На прошлой неделе Военно-воздушная академия Kiddie Hawk объявила, что принц Гарри стал одним из четырех людей, которые будут отмечены в этом году. Этой наградой отмечают тех, кто внес значительный вклад в авиацию и аэрокосмическую отрасль, пишет издание Fakty.

Гарри служил в британской армии пилотом вертолета и выполнял учебные миссии в США, Великобритании и Австралии, а также боевые миссии в Афганистане. 

Гарри был одет в классический черный пиджак с черным галстуком-бабочкой. Удивительно, но он прибыл без сопровождения жены. На самом деле там должна была быть и Меган. Как сообщает британская газета «Mirror», информационное агентство PA объявило причину ее отсутствия: «Герцогиня Сассекская, которая должна была присутствовать на мероприятии, не присутствовала, поскольку один из ее детей заболел».

У Гарри и Меган двое детей, четырехлетний Арчи и двухлетняя Лилибет. Неизвестно, кто из детей заболел. Вместо того, чтобы позировать рядом с Меган, Гарри позировал для фото с другой королевской особой: он появился в хорошем настроении с принцем Марио-Макс Шаумбург-Липпе, который опубликовал селфи в Instagram и поздравил своего коллегу-принца с наградой: «Молодец».

Награда стала для Гарри невероятной честью, и он добавил, что гордится тем, что его признали в такой динамичной и вдохновляющей группе людей.

«Для меня полет был трансцендентным опытом, – сказал британский принц, который с 2020 года живет в Калифорнии со своей семьей. – Близкая встреча с магией, приглашение к защите свободы… а также ощущение себя свободным; и, как ни странно, возможность заземлиться, не будучи на самом деле заземленным».

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