«Испытываю жгучее чувство стыда, потому что здесь и сейчас это неуместно»: забастовка вызывает споры в соцсетях

«Учителя требуют выполнения обещаний», - прокомментировал кто-то общенациональную забастовку учителей. Другой отметил: «Забастовка - это здорово, и зарплата должна расти, но это не решает ни одной из проблем, существующих сейчас в нашем образовательном пространстве». Таких мнений в социальных сетях очень много, но можно встретить и поддерживающих учителей соотечественников, пишет Elu24.