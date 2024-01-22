Пн, 22.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

«Испытываю жгучее чувство стыда, потому что здесь и сейчас это неуместно»: забастовка вызывает споры в соцсетях

Limon.ee
Copy
Забастовка учителей 22 января. Фото иллюстративное.
Забастовка учителей 22 января. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

«Учителя требуют выполнения обещаний», - прокомментировал кто-то общенациональную забастовку учителей. Другой отметил: «Забастовка - это здорово, и зарплата должна расти, но это не решает ни одной из проблем, существующих сейчас в нашем образовательном пространстве». Таких мнений в социальных сетях очень много, но можно встретить и поддерживающих учителей соотечественников, пишет Elu24.

В понедельник, 22 января, началась общенациональная забастовка, в ходе которой учителя, работники школ, детских садов и профессиональных училищ требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

В связи с этой социально значимой ситуацией на платформе X (бывший Twitter) и в других социальных сетях высказываются самые разные мнения, некоторые положительные, некоторые отрицательные.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх