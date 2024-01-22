ВИДЕО ⟩ В небе над Германией взорвался астероид, вошедший в атмосферу Земли

Рано утром в воскресенье, 21 января, в нескольких десятках километров от Берлина в небе взорвался небольшой астероид, вхождение в атмосферу которого прогнозировали ученые из NASA. Момент взрыва попал на камеры, пишет CBS.

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Изначально приближающийся к Земле астероид обнаружил венгерский исследователь Кристиан Сарнецки. Он известен тем, что уже неоднократно находил астероиды, которые направляются к Земле. В частности, он обнаружил небольшие космические камни, которые упали в Северный Ледовитый океан в 2022 году и на территории Франции в прошлом году. О последнем событии Фокус уже подробно писал.

Еще в субботу, 20 января, ученые из NASA сообщили о том, что маленький астероид, шириной примерно 1 метр должен упасть на Землю недалеко от Берлина, столицы Германии, рано утром в воскресенье, 21 января. Ученые сообщили, что во время входа в атмосферу Землю в небе будет виден яркий огненный шар, который после взрыва должен распасться на части.

Действительно, этот астероид, который получил название 2024 BX1 вошел в атмосферу Земли и стал похож на «падающую звезду», как некоторые люди называют метеориты, которые падают на нашу планету. Из-за трения астероид нагрелся, почему и был виден огненный шар.