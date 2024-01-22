Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан попал в больницу с признаками сердечного приступа

В медицинское учреждение Джейми Дорнан попал с симптомами сердечного приступа во время игры в гольф. Актеру тут же вызвали бригаду «скорой» помощи. Приятель, который находится рядом со звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого», дал понять, что изначально они думали, что состояние Джейми ухудшилось из-за переизбытка в организме алкоголя с кофеином.

Однако медики посчитали, что симптомы сердечного приступа появились у актера из-за ядовитых гусениц. Друг голливудской звезды в беседе с журналистами пояснил, что на юге Португалии на полях для гольфа водятся опасные гусеницы. Они могут даже убить собаку. Также эти вредители провоцируют сердечные приступы у мужчин, аллергию, высыпания и другие симптомы. К счастью, врачам вовремя удалось поставить диагноз. В скором времени актер пойдет на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает.