Так ли страшен черт, как его малюют? Ремонт в любимом жителями Эстонии спа-отеле не мешает отдыху, но есть одно но...

Один из самых популярных спа-отелей и водных центров в Эстонии - Tervise Paradiis в Пярну - объявил на своей домашней странице о том, что на протяжении трех месяцев в некоторых номерах будет проводится ремонт.

«Tervise Paradiis стремится предлагать наилучшие возможности проведения досуга. В связи с проведением работ по обновлению номеров с 8 января по 5 апреля 2024 года может быть повышенный уровень шума. Мы принимаем все меры, чтобы работы были выполнены в кратчайшие сроки и не доставили вам беспокойства. Приносим извинения за возможные неудобства», - сказано на сайте отеля.

В Facebook люди уже задаются вопросом: мешает ли шум отдыху. Жительница Таллинна, которая на прошлой неделе отдыхала с семьей в спа-отеле Tervise Paradiis, поделилась своими эмоциям от трехдневного пребывания там.

«Нам почти все понравилось. Были там три дня, шума почти не слышали. Единственное, что расстроило - закрытая на ремонт горка в водном центре, которая всегда была самой интересной для детей», - отметила она.

Клиентка спа-отеля говорит о «горной реке». На сайте отеля также есть объявление о том, что этот аттракцион закрыт по техническим причинам.

Специалист по маркетингу Tervis Spa Group Лийна Шён сказала, что ремонт проводится только в будние дни.