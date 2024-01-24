В Эстонии есть множество различных водных и спа-центров, многие из которых расположены при отелях, чтобы можно было несколько дней наслаждаться отдыхом. Но захотели бы вы ехать в спа-отель, если в номерах или спа-зоне проводится ремонт, от которого неизбежно будет шум и грязь, или все не так страшно?
Так ли страшен черт, как его малюют? Ремонт в любимом жителями Эстонии спа-отеле не мешает отдыху, но есть одно но...
Один из самых популярных спа-отелей и водных центров в Эстонии - Tervise Paradiis в Пярну - объявил на своей домашней странице о том, что на протяжении трех месяцев в некоторых номерах будет проводится ремонт.
«Tervise Paradiis стремится предлагать наилучшие возможности проведения досуга. В связи с проведением работ по обновлению номеров с 8 января по 5 апреля 2024 года может быть повышенный уровень шума. Мы принимаем все меры, чтобы работы были выполнены в кратчайшие сроки и не доставили вам беспокойства. Приносим извинения за возможные неудобства», - сказано на сайте отеля.
В Facebook люди уже задаются вопросом: мешает ли шум отдыху. Жительница Таллинна, которая на прошлой неделе отдыхала с семьей в спа-отеле Tervise Paradiis, поделилась своими эмоциям от трехдневного пребывания там.
«Нам почти все понравилось. Были там три дня, шума почти не слышали. Единственное, что расстроило - закрытая на ремонт горка в водном центре, которая всегда была самой интересной для детей», - отметила она.
Клиентка спа-отеля говорит о «горной реке». На сайте отеля также есть объявление о том, что этот аттракцион закрыт по техническим причинам.
Специалист по маркетингу Tervis Spa Group Лийна Шён сказала, что ремонт проводится только в будние дни.
«Мы стараемся выполнять более шумные работы в период, когда в отеле меньше посетителей. В выходные дни ремонтные работы не проводятся», - говорит Шён.
Она также отметила, что они не сокращали часы работы. Вопрос о том, понизилась ли стоимость номеров и билетов в спа-зону, Шён оставила без ответа, посоветовав следить за ценами на домашней странице отеля.
Кажется, что переживать нет причин, ведь даже ремонт во время прибывания в СПА не должен помешать отдыху.
Однако встает другой вопрос: если закрыта любимая многими горка, или, например, баня, а цена билета остается прежней - справедливо ли это? Можно ли в таком случае требовать скидку на входной билет?
С этими вопросами мы обратились в Департамент защиты прав потребителей и технадзора, но ответа пока не получили. Мы опубликуем ответ при первой возможности.