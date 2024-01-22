ФОТО ⟩ «Я проснулся и увидел из окна яркий свет». Электромобиль эстонского предпринимателя загорелся на заднем дворе

Для одного владельца электромобиля неделя началась печально: его LEAF, проехавший 530 000 километров, сгорел ранним утром в понедельник, 22 января. Это был Nissan Leaf с самым большим пробегом в Эстонии, принадлежащий жителю Рапламаа Ренеэ Контсону , о котором Geenius писал всего несколько лет назад.

«Только что пробег достиг 530 000 километров. Я планировал проездить на нем еще несколько лет, а потом отдать его старшему ребенку. Ему уже 17 лет», - рассказала Elu24 Контсон, владелец первого электротакси, через несколько часов после того, как его Nissan Leaf сгорел на заднем дворе.