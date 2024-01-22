«Планировал поездить на нем еще несколько лет и отдать старшему ребенку», - рассказал Elu24 предприниматель Ренеэ Контсон через несколько часов после того, как его электромобиль, припаркованный на заднем дворе, сгорел за несколько минут.
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ФОТО ⟩ «Я проснулся и увидел из окна яркий свет». Электромобиль эстонского предпринимателя загорелся на заднем дворе
Для одного владельца электромобиля неделя началась печально: его LEAF, проехавший 530 000 километров, сгорел ранним утром в понедельник, 22 января. Это был Nissan Leaf с самым большим пробегом в Эстонии, принадлежащий жителю Рапламаа Ренеэ Контсону, о котором Geenius писал всего несколько лет назад.