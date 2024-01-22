Ким Кардашьян в нижнем белье снялась в новой фотосессии для бренда SKKN

На кадрах 43-летняя звезда реалити-шоу позирует в сером комплекте нижнего белья, вокруг талии на одном из кадров она обернула бархатный халат.

О запуске косметического бренда Кардашьян объявила два года назад, а на прошлой неделе сообщила, что собирается выпустить новую линейку. По словам Ким, косметика разработана на основе "собранных годами" секретов красоты от экспертов. Кроме того, её цель — создать такую декоративную косметику, которая будет одновременно ухаживать за кожей.