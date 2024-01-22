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Ким Кардашьян в нижнем белье снялась в новой фотосессии для бренда SKKN

Limon.ee
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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян Фото: Sean Zanni

Ким Кардашьян опубликовала кадры из новой фотосессии для своего бренда SKKN, который специализируется на уходе за кожей и косметике, пишет Spletnik.

На кадрах 43-летняя звезда реалити-шоу позирует в сером комплекте нижнего белья, вокруг талии на одном из кадров она обернула бархатный халат. 

О запуске косметического бренда Кардашьян объявила два года назад, а на прошлой неделе сообщила, что собирается выпустить новую линейку. По словам Ким, косметика разработана на основе "собранных годами" секретов красоты от экспертов. Кроме того, её цель — создать такую декоративную косметику, которая будет одновременно ухаживать за кожей.

Ранее Ким появилась в новой рекламной кампании своего бельевого бренда Skims, для которой позировала в чёрном корсете.

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