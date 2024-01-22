Вышел первый кадр из байопика о Майкле Джексоне, в котором певца играет его племянник

«Путешествие начинается в понедельник», - подписал публикацию Джаафар, сын старшего брата короля поп-музыки.

Важно отметить, что, как и Майкл, Джаафар связал жизнь со сценой. Он поет и танцует с 12 лет, а свой первый сингл выпустил ещё в 2019 году.

Возможно, поэтому, не считая семейного сходства, поклонники Майкла в основном довольны, что именно Джаафару досталась главная роль в картине. Пост с первым кадром из фильма, где молодой человек исполняет фирменное движение своего дяди, стоя на носках, собрал множество одобрительных комментариев. Многие пишут, что Майкл гордился бы Джаафаром, если бы был жив.

Тем временем вокруг отца Джаафара, Джермейна Джексона (участника группы Jackson 5, в которой когда-то выступал Майкл), назревает скандал. В прошлом месяце его обвинили в изнасиловании.