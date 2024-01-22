КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Звезда OnlyFans закрутила роман с мужем своей лучшей подруги, не зная об этом

Австралийский блогер и звезда OnlyFans была шокирована и убита горем, когда выяснилось, что она случайно закрутила роман с мужем своей лучшей подруги. «Я проснулась сегодня утром, зная, что разрушила брак одной из своих подруг», - начала она. Но как можно завести роман с мужчиной, не зная, что он - муж твоей лучшей подруги?
Хани объяснила, что около шести месяцев назад на ее страницу OnlyFans пришел анонимный подписчик. «Он купил доступ ко всему моему контенту в первую неделю, что совершенно безумно, потому что у меня так много материала. Он сидел в Сети каждый вечер, занимался тем, чем занимаются по ночам, и в конце концов у него больше не осталось контента для покупки. Тогда он спросил, может ли он купить нечто более персонализированное».
Хани также предлагает «услугу девушки» на своей странице OnlyFans, но это довольно дорого. Это значит, что покупатель платит ей за то, чтобы она стала его девушкой на неделю, месяц или столько, сколько он захочет. Пакет включает в себя обмен сообщениями, развлечения каждый вечер и видеозвонки. «По сути, я - твоя интернет-девушка, полностью твоя на неделю».
Этот подписчик купил «услугу девушки» на три месяца, что очень долго, ведь, по словам Хани, обычно никто не покупает больше чем на месяц. «Так что он потратил кучу денег и провел много времени в интимной близости со мной», - объяснила звезда OnlyFans.
Но внезапно мужчина исчез. «Мы разговаривали каждый день, а потом он просто исчез. Совсем. Я подумала, что это так странно. Я не знала, умер ли он и что-то случилось. Я была в таком замешательстве!» - сказала Хани. Но вскоре все прояснилось. Он перестал писать ей, потому что об этом узнала его жена.
И что еще больше шокирует, Хани знала его и даже встречалась с ним несколько раз - потому что он был мужем ее подруги! «Мы встречались с семьями и ходили на ужины», - сказала Хани.
Подруга отправила Хани сообщение и была явно не в себе. «Я весь день говорила с ней по телефону, я очень ее люблю. Она замечательная. Разумеется, она не винила меня. Я объяснила ей, что не имела ни малейшего понятия, и она знала это, потому что я не такой человек».
Беда в том, что позже мужу удалось убедить свою жену, что Хани все знала, и теперь подруга везде ее заблокировала. «Она думает, что я все знала, что это было спланировано и что мы собирались завести роман». Хани добавила, что их дружба была разрушена, сообщает Tyla.