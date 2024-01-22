КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Звезда OnlyFans закрутила роман с мужем своей лучшей подруги, не зная об этом

Хани объяснила, что около шести месяцев назад на ее страницу OnlyFans пришел анонимный подписчик. «Он купил доступ ко всему моему контенту в первую неделю, что совершенно безумно, потому что у меня так много материала. Он сидел в Сети каждый вечер, занимался тем, чем занимаются по ночам, и в конце концов у него больше не осталось контента для покупки. Тогда он спросил, может ли он купить нечто более персонализированное».

Хани также предлагает «услугу девушки» на своей странице OnlyFans, но это довольно дорого. Это значит, что покупатель платит ей за то, чтобы она стала его девушкой на неделю, месяц или столько, сколько он захочет. Пакет включает в себя обмен сообщениями, развлечения каждый вечер и видеозвонки. «По сути, я - твоя интернет-девушка, полностью твоя на неделю».

Этот подписчик купил «услугу девушки» на три месяца, что очень долго, ведь, по словам Хани, обычно никто не покупает больше чем на месяц. «Так что он потратил кучу денег и провел много времени в интимной близости со мной», - объяснила звезда OnlyFans.