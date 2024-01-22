Мужчина в отпуске нашел «коричневый камень», который стоит миллионы

Жюльен Навас из Парижа решил разнообразить свой отпуск в Америке и отправился на раскопки в государственный парк «Кратер алмазов» (Арканзас). Всего через несколько часов турист нашел бриллиант весом 7,46 карата. Об этом пишет издание Mirror.

«Я приехал в парк около девяти утра и сразу взялся копать. Это очень тяжелый труд, поэтому к обеду я уже в основном просто осматривал поверхность земли, выискивая что-нибудь необычное», – рассказывает Жюльен.

Заместитель директора парка Веймон Кокс подтвердил, что Жюльен наткнулся на алмаз размером с конфету-драже. Коричневый камень, похожий на мраморный шарик, вскоре обработали. Жюльен назвал его «Бриллиант Карин» в честь своей невесты.

Позже кладоискатель разделил драгоценный камень пополам, подарив одну половину невесте, а другую — дочери. Он планирует вернуться в парк вместе с девочкой, когда та подрастет.

Сотрудники парка отметили, что это восьмая по величине находка с 1972 года. Среди наиболее значимых также был алмаз «Дядя Сэм» весом 40,23 карата (самый большой алмаз, найденный в США), алмаз «Звезда Амарилло» – 16,37 карата; алмаз «Звезда Арканзаса» – 15,33 карата и алмаз «Эсперанса» в 8,52 карата.

Сообщается, что Жюльен посетил «Кратер алмазов», чтобы увидеть запуск ракеты Vulcan Centaur от United Launch Alliance.

Чем интересен «Кратер алмазов»?

Это уникальное место для поиска алмазов в штате Арканзас, США. В 1972 году кратер, занимающий площадь в 369 га, открыли как туристическую аттракцию для поиска драгоценных камней. Посетители имеют возможность сделать это самостоятельно. Всего в парке нашли 75 тысяч алмазов.