Гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Венера выходит из тени – пора активно действовать!

К концу подходит первый месяц 2024 года. Астрологи DailyHoro поделились мыслями о том, какой будет последняя полноценная неделя января. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы стать счастливее и успешнее в любой из сфер, пишет RUS TVNET.
В эти семь дней нужно будет больше времени уделять важным делам. Не ленитесь и делайте то, что важно, как можно раньше. Большой прилив сил ждет со вторника, когда Венера наконец-таки выйдет из тени и начнет помогать, а не мешать. В субботу к ней подключится Уран, который выйдет из ретро-фазы. Словом, сейчас почти все планеты в хорошем положении, поэтому нужно действовать смело и быть максимально активными.
Овен
У Овнов будет шанс стать счастливее, начав какие-то новые дела. Возможно, им удастся найти человека, с которым можно будет поделиться своими переживаниями, проблемами. Появится возможность сблизиться с тем, кто нравится, найти новую работу, обрести смысл жизни, поставить новые цели. Астрологи советуют Овнам также заняться своим здоровьем, уделить время спорту, врачам, оздоровительным процедурам.
Телец
Тельцы могут больше времени проводить со своей семьей в приятной домашней обстановке, но при желании им можно путешествовать и дома не появляться вовсе, если есть такая необходимость. Их силы будут на высоте, поэтому любые новые дела пройдут успешно. Дух Тельцов с 22 по 28 января не сломить, но лучше не играть в опасные игры с врагами и недоброжелателями. Неделя крайне благоприятна, но рисковать незачем.
Близнецы
Близнецы в эти семь дней смогут прервать поток неудач и стать счастливее. Полезной будет физическая активность, спорт. Вокруг будет много разговоров о чем-то важном, поэтому не стоит пропускать ничего мимо ушей. Можно смело заняться шопингом - купить новую одежду или предметы быта. Еще можно довериться шестому чувству. Оно Близнецов вряд ли подведет в такое хорошее время.
Рак
Если Ракам надоела рутина, то они могут сменить обстановку. Командировки и деловые поездки будут очень полезными для людей данного знака, особенно в конце недели, когда поддержка планет выйдет на новый уровень. Первые три дня недели будут самыми продуктивными и самыми позитивными. Это будет видно не только по работе, но и заметно в амурной сфере. Новые отношения могут развиваться очень быстро.
Лев
Львы смогут обрести мощную мотивацию. Важно направить свою энергию в правильное русло. Астрологи советуют следить за здоровьем. Можно будет при желании заняться сбросом веса, сесть на диету. Это идеальное время для активной и энергозатратной работы. Не нужно спешить - важно делать все размеренно и осторожно, чтобы не нарушать гармонию. Время Львов настало.
Дева
Девы с большой вероятностью смогут победить свои самые плохие привычки. Сила воли и сила духа Дев возрастут многократно. Сейчас нужно повышать активность, но не перегружать организм. Мечты начнут сбываться в финансовой и в любовной сферах. Главное сейчас - не торопить события, потому что все придет в свое время. Можно смело довериться шестому чувству в выборе спутника жизни или новой работы.
Весы
Весы могут работать в поте лица. А могут выбрать отдых и релаксацию, но первый вариант будет немного предпочтительнее. Можно заняться покупками в конце недели. Продолжается идеальное время для шопинга. Можно вкладывать средства в развитие бизнеса, в работу, в обновление внешности. У одиноких Весов будет шанс расстаться с одиночеством. На этом поприще важно двигаться вперед смело, не дожидаясь удачного момента.
Скорпион
Скорпионы будут одними из самых удачливых работников недели. Если не будет возможности отдохнуть, то ничего страшного. Главное, чтобы работа и дела доставляли удовольствие. Проблемы могут приходить буквально из ниоткуда, но у Скорпионов будет шанс решить их максимально быстро. Что до общения с людьми, то окружающие могут начать чаще делать комплименты, проявлять знаки внимания.
Стрелец
Стрельцам будет очень везти. Это крайне продуктивное и яркое время. Можно трудиться в поте лица, а можно взять отпуск и сменить обстановку. Нужно слушать свое тело. Астрологи советуют Стрельцам не быть строгими к своим детям, младшим братьям или сестрам, второй половинке. Это будет прекрасное время для поиска любви и развития уже имеющихся отношений. Совместные развлечения - то, что «доктор прописал».
Козерог
Неделя с 22 по 28 января очень хороша для тех Козерогов, которым нужно избавиться от чего-то лишнего. Речь идет не только о ненужных вещах, а еще и о ненужных эмоциях, страхах. Люди данного знака смогут стать сильнее и лучше. Новые начинания будут очень кстати. Привлечь удачу в свою жизнь можно разными путями. Самый короткий из них - активность и амбициозность.
Водолей
Водолеям астрологи рекомендуют поднимать настроение любыми способами. Нужно также прикладывать максимальные усилия для решения любых задач. Самая лучшая черта характера на период с 22 по 28 января - ответственность. Водолеи смогут достичь равновесия в своей жизни и внутри самих себя. Новые знакомства будут очень полезными для одиноких людей этого знака. Астрологи советуют не закрываться в себе.
Рыбы
Привлечь счастье в свою жизнь Рыбы смогут путем взятия новых вершин в бизнесе, любви, увлечениях. Если они хотят стать лучше, им стоит браться за новые дела, причем не легкие, а трудные. Больше движения и динамики поможет Рыбам справиться с меланхолией и победить зимнюю депрессию. Сейчас планеты готовы помочь, поэтому изменения, которых Рыбы давно ждали, наконец станут реальностью.