Гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Венера выходит из тени – пора активно действовать!

Скорпион

Скорпионы будут одними из самых удачливых работников недели. Если не будет возможности отдохнуть, то ничего страшного. Главное, чтобы работа и дела доставляли удовольствие. Проблемы могут приходить буквально из ниоткуда, но у Скорпионов будет шанс решить их максимально быстро. Что до общения с людьми, то окружающие могут начать чаще делать комплименты, проявлять знаки внимания.

Стрелец

Стрельцам будет очень везти. Это крайне продуктивное и яркое время. Можно трудиться в поте лица, а можно взять отпуск и сменить обстановку. Нужно слушать свое тело. Астрологи советуют Стрельцам не быть строгими к своим детям, младшим братьям или сестрам, второй половинке. Это будет прекрасное время для поиска любви и развития уже имеющихся отношений. Совместные развлечения - то, что «доктор прописал».

Козерог

Неделя с 22 по 28 января очень хороша для тех Козерогов, которым нужно избавиться от чего-то лишнего. Речь идет не только о ненужных вещах, а еще и о ненужных эмоциях, страхах. Люди данного знака смогут стать сильнее и лучше. Новые начинания будут очень кстати. Привлечь удачу в свою жизнь можно разными путями. Самый короткий из них - активность и амбициозность.

Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют поднимать настроение любыми способами. Нужно также прикладывать максимальные усилия для решения любых задач. Самая лучшая черта характера на период с 22 по 28 января - ответственность. Водолеи смогут достичь равновесия в своей жизни и внутри самих себя. Новые знакомства будут очень полезными для одиноких людей этого знака. Астрологи советуют не закрываться в себе.

Рыбы

Привлечь счастье в свою жизнь Рыбы смогут путем взятия новых вершин в бизнесе, любви, увлечениях. Если они хотят стать лучше, им стоит браться за новые дела, причем не легкие, а трудные. Больше движения и динамики поможет Рыбам справиться с меланхолией и победить зимнюю депрессию. Сейчас планеты готовы помочь, поэтому изменения, которых Рыбы давно ждали, наконец станут реальностью.