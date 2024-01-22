Глоба пообещала двум знакам Зодиака сказочно удачный год

Для Близнецов в 2024-м наконец появятся прекрасные шансы для личного развития и серьезного карьерного продвижения. В первой половине года также перспективным будут решения о входе в новые проекты. Кроме этого, время подходит для урегулирования вопросов с недвижимостью.

В следующие 12 месяцев в жизни представителей знака появятся новые друзья и покровители, которые помогут в осуществлении их планов.

Для Львов год откроет большие возможности для профессионального роста. Почувствовав это, представители знака начнут работать с удвоенной силой, что самым благоприятным образом скажется на их достатке. Кроме того, целеустремленность и преданность делу будет высокого оценена окружающими, благодаря чему их статус серьезно повысится.

Свойственные Львам харизма и шарм привлекут к ним представителей противоположного пола: получится не только завязать романтические отношения, но и встретить человека, вместе с котором захочется прожить долгие годы.