Делает это навязчиво: в СМИ назвали привычку Дженнифер Лопес, с которой Бен Аффлек не может мириться

Недавно источник, близкий к звездной паре, раскрыл одну привычку Джей Ло, которую Аффлек просто терпеть не может. Как сообщил информатор, Аффлек тяжело справляется с чрезмерным контролем своей жены. Говорят, что Лопес имеет навязчивую привычку планировать свою жизнь до мелочей. А вот обладатель «Оскара» не является сторонником гиперменеджмента и предпочитает быть более раскрепощенным, когда речь идет о его времени. Недавно пару сфотографировали во время вероятного конфликта на острове Сен-Барт на Карибах, и источник утверждает, что виной всему мог быть характер Джей Ло.

«Бен хотел расслабиться во время этого отпуска, но Дженнифер просыпается в 6 утра и диктует им расписание, – рассказал информатор. – Она очень придирчива ко всему, начиная от услуг горничной и заканчивая тем, где поужинать. Иногда Бен не может скрыть своего раздражения, и это то, что видели люди на острове Сен-Барт».

Кроме того, говорят, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес находятся под дополнительным давлением из-за их последнего совместного проекта. Пара стремится оторваться от своих предыдущих кассовых провалов. «От этого зависит очень многое, и Дженнифер одержима каждой деталью и мешает Бену», – сказал инсайдер, добавив, что пара действует друг другу на нервы.

Между тем супруги, известные как Беннифер, делают все возможное, чтобы сохранить свои отношения. Как сообщается, они счастливо объединяют свои семьи и пытаются опровергнуть предположение, что все идет к разрыву.