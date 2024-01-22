Во многих отношениях приятный день, к тому же на удивление продуктивный. Многие преисполнены активности, что дает возможность и с профессиональными задачами справиться, и свободное время провести прекрасно, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 22 ЯНВАРЯ ⟩ Для Рыб это хороший день для решения важных вопросов, а для Стрельцов день пройдет интересно и принесет массу приятных эмоций
Разговоров будет много, некоторые из них легко перерастают в споры, но сохраняют конструктивный характер. Задушевные беседы позволяют сгладить семейные конфликты, достичь гармоничной атмосферы в доме. Романтические увлечения зарождаются легко, но ничуть не мешают проявлять здравый смысл и совершать обдуманные поступки.
Овен
Следует быть осторожнее, принимая решения, которые касаются личной жизни. Вы хотите получить желаемое немедленно, какой бы ни была цена – то такое не всегда возможно, поэтому разумнее было бы набраться терпения и заняться составлением плана действий на будущее. Многое из того, что сегодня представляется очевидным и понятным, на самом деле является плодом вашей фантазии, поэтому следует попросить совета у тех, кто вам близок, постараться взглянуть на ситуацию со стороны.
Вероятны денежные поступления, возможно получение дорогого подарка или вознаграждения за ранее проделанную работу. Спорт, танцы, активный отдых способствуют улучшению настроения, но и ими нельзя злоупотреблять – вы рискуете нанести ущерб своему здоровью.
Телец
Романтические приключения и новые увлечения заставляют сердце биться сильнее, но несут больше хлопот, проблем и тревог, чем приятных эмоций. Постарайтесь не терять головы, сколь бы соблазнительным ни был человек, завоевавший вашу симпатию; осмотрительность и хладнокровие, а также некоторый консерватизм и верность правилам, усвоенным в семье, будут вам хорошими помощниками.
В работе проблем не возникнет, более того, есть вероятность серьезных профессиональных успехов. Можно пересмотреть заключенные ранее договоренности, достичь более выгодных условий сотрудничества со старыми партнерами.
Близнецы
Позитивные тенденции набирают силу, и сегодня это отразится, в первую очередь, на творческом потенциале, который растет стремительно и неуклонно. Это день идей, сколь же оригинальных, сколь и удачных, но не слишком простых в исполнении, именно поэтому очень кстати будет появление помощников и союзников, а также покровителей из числа влиятельных людей. Уделите время посещению презентаций, профессиональных семинаров, других мероприятий, на которых можно пообщаться и получить знания.
Хорошо пойдут поездки, в особенности те, в которые вы отправитесь вместе с детьми. Высок жизненный потенциал, вы не будете страдать от недостатка уверенности.
Рак
В целом неплохой день, испортить настроение могут лишь недоразумения на службе, следствием которого станет появление новых обязанностей. Требуют внимания отношения с коллегами: есть вероятность, что кто-то из них намерен помешать вам в осуществлении планов. День благоприятен для покупок и инвестиций, можно приобретать вещи, о которых вы давно мечтали, в том числе – сложные технические устройства.
Вероятны переживания романтического характера, новые увлечения; особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки. Жизненный потенциал высок, день характеризуется творческим и эмоциональным подъемом, оптимизмом и уверенностью в себе.
Лев
Позитивные тенденции сильны и проявляются во всех сферах жизни, поэтому день обещает быть приятным и интересным. Представится возможность реализовать смелые планы, касающиеся работы, добиться успеха в переговорах, расположить к себе потенциальных партнеров и клиентов. Ваш авторитет растет на глазах, чем и объясняются многочисленные предложения о сотрудничестве, смене работы.
Вы не только сможете весело, интересно и с пользой провести свободное время, но и наверняка найдете способ порадовать близких, поднять им настроение. Придется приложить некоторые усилия, чтобы развеять грусть и меланхолию любимого человека, но ваши труды не пропадут даром.
Дева
Вероятны профессиональные проблемы, может стать достояние общественности информация, которую вы предпочли бы скрыть. Не пытайтесь скрывать от коллег и руководства ошибки, допущенные вами – разумнее немедленно заняться их исполнением, воспользовавшись помощью, которая наверняка будет предложена. Неплохой день для деловых контактов с иностранцами, обсуждения перспектив смены места работы.
Все трудности преодолимы; не забывая об этом ни на минуту, вы не только идете по верному пути, но и поддерживаете близких в трудные моменты. Сильна тяга ко всему экзотическому, необычному. Именно под ее влиянием вы можете сделать неожиданные покупки или потратить деньги на совершенно немыслимые развлечения.
Весы
Размеренное течение этого дня будет нарушено появлением не самой приятной информации, касающейся работы. Новые дела могут помешать запланированным развлечениям, а стремительно увеличивающиеся нагрузки – не лучшим образом отразиться на здоровье. Желательно придерживаться заранее составленного графика, не переоценивать свои возможности и избегать авантюр.
Прекрасный день для общения с представителями вышестоящих организаций и государственных инстанций, и вообще с людьми, наделенными властью. Присущее вам чувство собственного достоинства, умение находить достойный выход из любой ситуации повышают вашу привлекательность в глазах окружающих.
Скорпион
Влияние позитивных тенденций будет ощущаться во многих сферах жизни, что позволит добиться значительных успехов. Несколько омрачает общую картину лишь снижение энергетического потенциала, следствием которого может стать ухудшение самочувствия. А потому, несмотря на многочисленные и увлекательные дела, следует позаботиться о здоровье и хорошо отдохнуть.
Прекрасный день для общения, легко найти общий язык как с новыми знакомыми, так и с близкими людьми, произвести благоприятное впечатление на деловых партнеров. Выступления на общественных мероприятиях, активное участие в светских развлечениях и ни на минуту не ослабевающее внимание представителей противоположного пола наверняка поднимут вам настроение.
Стрелец
Продуктивный день, который пройдет интересно, принесет массу приятных эмоций и оставит приятное впечатление. Вас ожидает немало встреч и знакомств, в течение всего дня вы будете в центре внимания. Сейчас даже самые влиятельные из ваших недоброжелателей не решатся стоять у вас на пути, воспользуйтесь этим, чтобы достичь наиболее важных целей. Вероятно улучшение финансового положения, возможно появление новых источников дохода.
В семейных и романтических отношениях влияние позитивных тенденций столь сильно, что многие проблемы решаются буквально сами собой. Вы прекрасно проведете время в поездках и путешествиях, занятия спортом помогут взбодриться. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.
Козерог
Профессиональных проблем накопилось многовато, и заняться их решением следует именно сейчас – дальше ситуация будет только усложнятся. Важно занять лидирующую позицию в трудовом коллективе, отстаивать свои идеи и интересы; от того, насколько упорны и целеустремленны вы будете, зависит итог важного для всех дела. Очень удачный день для заключения коммерческих сделок, касающихся движимого и недвижимого имущества.
Энергетический тонус находится на высоком уровне, в течение всего дня вы будете активны и деятельны. Полезно проводить время с детьми и младшими родственниками, уделять внимание членам семьи. В романтических отношениях перемены маловероятны, позитивные тенденции проявляются относительно слабо, и нужно быть аккуратнее, чтобы не обидеть любимого человека.
Водолей
Удачный день для творческий и увлекающихся Водолеев, наделенных остром чувством прекрасного и стремлением к совершенству. Вас посетят оригинальные идеи, появятся планы, воплощение которых в жизнь повлечет за собой значительные перемены к лучшему. Добиться профессиональных успехов помогут проверенные партнеры, условия сотрудничества с которыми сегодня можно скорректировать.
В личных отношениях ситуация вполне гармонична, хотя ваше настроение окрашено в ностальгические тона. Не стоит жалеть об утраченном; ищите возможность порадовать себя, внести в жизнь нечто новое. Очень удачными обещают быть далекие путешествия.
Рыбы
Хороший день для решения важных вопросов, подведения итогов и постановке новых задач. Сегодня вы не только правильно рассчитываете свои силы, но и интуитивно выбираете именно тех людей, сотрудничество с которыми может принести наибольшие блага. Финансовая ситуация очень хороша, звезды обещают вам выгодные сделки и удачные покупки. Некоторые проблемы могут возникнуть у тех, кто много времени проводит на людях, излишне увлекается светскими мероприятиями и развлечениями.
Романтически настроенные Рыбы будут чувствовать себя по-настоящему счастливыми: этот день окрашен в тона, которые особенно приятны их глазу. Представители знака, занятые поиском своей половинки, могут завязать интересные знакомства.