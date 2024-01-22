ГОРОСКОП НА 22 ЯНВАРЯ ⟩ Для Рыб это хороший день для решения важных вопросов, а для Стрельцов день пройдет интересно и принесет массу приятных эмоций

Близнецы

Позитивные тенденции набирают силу, и сегодня это отразится, в первую очередь, на творческом потенциале, который растет стремительно и неуклонно. Это день идей, сколь же оригинальных, сколь и удачных, но не слишком простых в исполнении, именно поэтому очень кстати будет появление помощников и союзников, а также покровителей из числа влиятельных людей. Уделите время посещению презентаций, профессиональных семинаров, других мероприятий, на которых можно пообщаться и получить знания.

Хорошо пойдут поездки, в особенности те, в которые вы отправитесь вместе с детьми. Высок жизненный потенциал, вы не будете страдать от недостатка уверенности.

Рак

В целом неплохой день, испортить настроение могут лишь недоразумения на службе, следствием которого станет появление новых обязанностей. Требуют внимания отношения с коллегами: есть вероятность, что кто-то из них намерен помешать вам в осуществлении планов. День благоприятен для покупок и инвестиций, можно приобретать вещи, о которых вы давно мечтали, в том числе – сложные технические устройства.

Вероятны переживания романтического характера, новые увлечения; особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки. Жизненный потенциал высок, день характеризуется творческим и эмоциональным подъемом, оптимизмом и уверенностью в себе.

Лев