Кружка взорвала соцсети: почему люди стоят в длинных очередях и даже пытаются украсть ее

В США пользователи TikTok публикуют видео, на которых они ночуют возле супермаркетов, просто чтобы купить специальную кружку в стиле Starbucks, которая стоит 54,50 доллара (50 евро).

Видео: Агрессивный мужчина в США пытается украсть кружку Stanley

Guy jumps over the counter at Starbucks to steal a whole box of limited edition Stanley Cups pic.twitter.com/dA54EDCR4U — Southland Post (@SouthlandPost) January 16, 2024

У хэштега #StanleyCup в настоящее время 7,2 миллиарда просмотров по всему миру.

У кружек уже известной в Сети компании Stanley крупная ручка и выразительная соломинка.

В 2022 году эти кружки стали популяризировать подростки-тиктокеры, которые поддерживают здоровый и экологичный образ жизни.

Безумие по поводу этой модели привело к огромной финансовой удаче для компании Stanley 1913, занимающейся производством посуды для напитков.

По оценкам CNBC, в прошлом году прибыль компании достигла около 750 миллионов долларов США. Это резкое увеличение по сравнению с $70 млн, заработанными в 2020 году.

Эксперты во многом связывают недавний успех фирмы с новым президентом компании Теренсом Рейли, который был назначен на эту должность в 2020 году. До этого Рейли был директором по маркетингу обувной компании Crocs.

Эксперты утверждают, что на своей предыдущей должности Рейли превратил презираемую тогда обувь Crocs в смелый модный стандарт. Теперь, похоже, он пытается сделать то же самое с брендом Stanley.