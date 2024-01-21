ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кто поедет от Эстонии на «Евровидение»? Определились все финалисты конкурса Eesti Laul

Финалисты конкурса Eesti Laul этого года были объявлены в субботу в полуфинале в Тарту, где на сцену вышли 15 конкурсантов.
20 января в полуфинале Eesti Laul приняли участие 15 исполнителей и музыкальных коллективов. Зрелищный полуфинальный концерт состоялся в спортивном зале Тартуского университета и преподнес много сюрпризов.
В финал конкурса прошли:
Ewert and The Two Dragons - Hold Me Now
OLLIE - My Friend
5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Пеэтер Пыдер - Korra veel
Анет Вайкмаа - Serotoniin
Без участия в полуфинале в финал песенного конкурса прошли: Brother Apollo, Карлос Укареда, Даниэль Леви, а также Неле-Лийз Вайксоо и Уудо Сепп.
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