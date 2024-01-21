Действительно ли эстонская светская львица использует пижаму, как платье?

К нам обратилась обеспокоенная эстонка Кати по поводу наряда Бригитте Сюзанне Хунт. Кати была поражена платьем светской львицы, которое Хунт с гордостью демонстрирует на своих последних фото в социальных сетях.

«Это действительно ночная рубашка или я ничего не понимаю в платьях? Я посмотрела и подумала, что такие ночные платья продаются в отделе нижнего белья таллиннского универмага. Все эти открытые декольте и кружева - в таких платьях спят», - говорит Кати.

На фото Бригитте не указала, где она купила платье и какой оно фирмы. Однако, учитывая, что Хунт предпочитает более дорогие бренды, можно предположить, что платье - дизайнерское.

Подруга Кати утверждает, что у нее есть похожая ночная рубашка, созданная дизайнером Криссом Сооником. Однако, по мнению Кати, демонстрировать такую одежду на публике довольно сомнительно и не привлекает внимания в лучшем смысле этого слова.

«Вкусы у всех разные, и, конечно, я не гуру стиля, но я бы побоялась выйти на публику в таком платье. Оно может привлечь нежелательное внимание или заставить прохожих качать головой», - говорит она.

Кроме того, Кати беспокоит, что молодое поколение все чаще предпочитает комфорт вкусу: «Ночная рубашка или нет, молодая красивая женщина все равно должна думать о своем общем имидже, представляя себя на публике. В остальном Бригитте всегда отличалась хорошим вкусом. Может быть, я просто не понимаю этого стиля, но на мгновение то, что я увидела на фотографии, заставило меня задуматься».

Но Бригитте Сюзанне - не первая звезда, чье появление на публике в пижаме или ночной рубашке заставляет вздохнуть. В 2019 году модный журнал Elle составил галерею звезд, которые появлялись на улицах в пижамах.