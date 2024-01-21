Мужчина питался одними хот-догами: в конце эксперимента он не поверил своим глазам

Джои Кинсли из Кливленда, что в США, прожил целую неделю, питаясь исключительно комбо-порциями хот-догов за $1,50. О своем необычном эксперименте мужчина рассказал на странице в TikTok, где у него более 460 тысяч подписчиков.

Блогер откровенно признался, что пожалел о начале эксперимента над собой уже на второй день.

«Мой желудок - это настоящая зона боевых действий. Я буду держать вас в курсе, если доживу до конца этой недели», - сказал Кинсли в одном из своих видео.

В итоге мужчина за семь дней съел 29 хот-догов на общую сумму $43,50 . Он даже не поверил своим глазам, когда узнал, что из-за нового рациона сбросил несколько килограммов.

К слову, диетологи настоятельно рекомендуют ограничивать потребление хот-догов, учитывая, что этот фастфуд является продуктом переработки и содержит много натрия.

К тому же полуфабрикаты из мяса содержат химические консерванты, увеличивающие риск рака. Кинсли знает об этих данных и призывает своих подписчиков в социальных сетях не повторять то, что он сделал.

«Я определенно не рекомендую никому делать это, потому что подобный рацион не очень полезен для здоровья. Бог знает, что в том хот-доге. Я бы никогда этого не сделал, если бы не мой проект в социальных сетях», - заявил блогер в комментарии журналистам издания Business Insider.