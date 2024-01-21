Стало известно, за сколько Шварценеггер продал проблемные часы

Американский актер, бизнесмен и продюсер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер на благотворительном аукционе в Австрии в отеле Stanglwirt продал часы, из-за которых у него возникла серьезная проблема.

Часы были проданы за 270 тысяч евро, сообщает Die Presse. По сведениям издания, всего во время благотворительного мероприятия было выручено более чем 1,3 миллиона евро. Деньги, которые были выручены, пополнят бюджет фонда «Климатическая инициатива Шварценеггера».