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Стало известно, за сколько Шварценеггер продал проблемные часы

Limon.ee
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Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

Часы были проданы на благотворительном аукционе, который состоялся в австрийском отеле, пишет Unian.

Американский актер, бизнесмен и продюсер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер на благотворительном аукционе в Австрии в отеле Stanglwirt продал часы, из-за которых у него возникла серьезная проблема.

Часы были проданы за 270 тысяч евро, сообщает Die Presse. По сведениям издания, всего во время благотворительного мероприятия было выручено более чем 1,3 миллиона евро. Деньги, которые были выручены, пополнят бюджет фонда «Климатическая инициатива Шварценеггера».

Этот фонд занимается поддержкой разных проектов, направленых на защиту экологии, а также ежегодно организовывает «Австрийский мировой саммит».

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