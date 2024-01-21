Житель Индии убедил обезьяну вернуть ему украденную вещь

Миниатюрный грабитель отнял телефон в индийском храме.
Он придумал план после того, как животное скрылось со смартфоном из храма Вриндавана в Индии.
Видео, опубликованное в Instagram, набравшее почти 700 000 просмотров, показывает, как парень бросает бутылку газировки обезьяне с телефоном, сидящей на стене со своими товарищами.
Достаточно лишь нескольких взглядов на вкусное предложение, чтобы обезьяна отпустила телефон и поймала напиток, а толпа внизу с удивлением за этим наблюдала.
В комментариях многие шутили, что миниатюрный грабитель с самого начала знал, что делает.
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