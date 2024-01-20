СМОТРИТЕ ⟩ Эстонский предприниматель выставил свой дом на продажу: что будет дальше, пока не знаем

Недавно известный эстонский предприниматель Йеспер Парве и художница Мари Оясаар объявили, что выставили свой дом в Калане, Хийумаа, на продажу, пишет Elu24.
«Правда!» - подтверждает Парве, говоря, что никакой великой тайны здесь нет. «Семья стала настолько большой, что нам там просто нет места», - признается он.
А вот что будет дальше, он сегодня сказать не может. «Ближе к осени посмотрим, что же будет дальше», - признается Парве.
Цена за дом с двумя спальнями на сайте KV.ee - 295 000 евро. «Добро пожаловать в райский уголок на берегу моря в деревне Калана. Мы вложили в строительство этого места всю душу и творческий потенциал нашей семьи, поэтому искренне надеемся, что оно поможет вам найти вдохновение», - пишут они в объявлении, где указано, что комплекс состоит из трех зданий: большого главного дома, для серфинга и сауны. Кроме того, в комплексе есть большая купель, уличный туалет, площадка для костра и барбекю, а также частный пляж в 150 метрах от дома.
Йеспер Парве и Мари Оясаар, которые обручились на Бали в 2019 году, поженились 21 июля 2022 года. У пары трое детей.