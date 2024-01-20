Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет переворот в сексуальной жизни в 2024 году

Телец

Тельцы с головой уйдут в юношеские воспоминания. Эмоции от первой близости всколыхнут в вас желание новых знакомств. Если Тельцы не будут торопиться при переходе к плотским утехам, то их несерьезная интрижка вполне может перерасти в стремительно развивающийся долгий роман. Кроме отсутствия спешки, Тельцам стоит прислушиваться к желаниям партнера в постели, это укрепит отношения и сделает их более доверительными.

Девы

В 2024 году свободолюбивость Дев даст сбой: они встретят человека с оригинальным мышлением и хорошим чувством юмора. Чувственные представители знака пропитаются к партнеру страстью и не захотят отпускать. Секс с этим новым знакомым принесет бурю разнообразных эмоций и запомнится надолго, а вот серьезным отношениям между ними не суждено случиться. Скорее всего, Дева быстро остынет к партнеру.

Рыбы

Рыбы станут объектом сильного желания кого-то из знакомых. Сексуальность этого знака Зодиака сокрыта от чужих глаз, она лежит на уровне подсознательного и нереального. Только угадав тайные желания Рыб, можно найти путь к их чувственности. Человек, проявивший к вам интерес, очарован только телом и не станет вычислять ваши потаенные фантазии. Однако Рыбы могут сдаться и упасть в его объятия просто от скуки. Звезды не советуют этого делать: вы можете попасть в любовный треугольник.