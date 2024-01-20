«ОЧЕНЬ ХОТЕЛ» ⟩ Король Чарльз не стал скрывать, по каким причинам попал в больницу, чем заслужил похвалу общественности

Король оказался в больнице вслед за Кейт Миддлтон. Так что королевская семья на долгое время лишилась сразу двух важных представителей. Ясно, что на публике они появятся нескоро. Об этом пишет Daily Mail.

В среду, 17 января, 75-летний король сообщил, что у него диагностировано увеличение простаты, и на следующей неделе он отправится в больницу для лечения. Помощники заявили, что опухоль короля доброкачественная, и ему предстоит пройти корректирующую процедуру.

Хотя уровень детализации состояния здоровья Чарльза необычен, королевские источники сообщили, что он «очень хотел» поделиться своим состоянием со страной, чтобы побудить других мужчин, у которых могут возникнуть симптомы, пройти проверку в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

Благотворительные организации по борьбе с раком вчера вечером поблагодарили 75-летнего монарха за то, что он помог «пролить свет» на заболевания простаты, которые часто считаются табу, нарушив королевскую традицию и открыто рассказав о своем диагнозе.

Это произошло после того, как один из близких друзей короля - бывший телеведущий Робин Пейдж, 80 лет - умер в мае прошлого года после 18-месячной борьбы с раком простаты.