ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ФОТО ⟩ В Таллинне машина сбила лису, а ее спутница осталась ждать у дороги: «Иногда у животных больше чувств, чем у людей»

В пятницу, 19 января, в группе Nõmmekad в социальных сетях поделились душераздирающим зрелищем: на углу улицы Няйтусе в Нымме машина сбила лису. «Может быть, ты житель Нымме и видишь теперь эту картину!» - написал автор поста.

«К слову, с животным была спутница, которая печально ждала помощи. Вы же могли помочь, перенести его на обочину и позвонить, чтобы мертвое животное забрали», - пишет очевидец в социальных сетях.

«Когда остановился, взору предстала печальная картина: как возле дороги рядом с ним была еще и живая лиса. Она тоскливо сидела и ждала помощи», - добавляет автор поста. «Иногда у животных больше чувств, чем у нас, людей».

Если произошло столкновение с диким животным

Остановитесь и включите аварийные огни и габаритные огни, а также наденьте жилет безопасности при выходе из автомобиля.

• Если есть пострадавшие, сообщите об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

• Если крупная дичь была убита или ранена, сообщите об этом по информационной линии 1247.

• Прежде чем позвонить, попробуйте определить вид дичьи и точное место происшествия, например, с помощью приложения Waze на смарт-устройстве. Также полезно описание объектов, характерных для данной местности, например, километрового столба или автобусной остановки.

• Чем более точную информацию вы предоставите, тем легче и быстрее охотники смогут отреагировать в ситуации, когда мертвую дичь необходимо быстро убрать с дороги.

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