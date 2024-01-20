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ФОТО ⟩ «Женщины тоже носят белье под цвет кожи!» Полуголый мужчина разъезжал на велосипеде по Старому городу Таллинна

Limon.ee
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Старый город Таллинна. Снимок иллюстративный.
Старый город Таллинна. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

В Таллинне заметили мужчину, который бегал по улице в летних штанах, совсем не страдая от холода и ловя взгляды окружающих, которые засматривались на его неприкрытое тело. Мужчине было так жарко, что он даже снял рубашку, пишет Elu24.

В группе «EZ-дуны!» в Facebook поделились фотографией молодого человека, который в мороз решил полуголым прокатиться на велосипеде по Старому городу.

«Это такая куртка, совпадает с цветом тела человека», - пишет один из шутников в разделе комментариев. «Женщины тоже носят белье под цвет кожи», - отмечает другой. «Это нормально».

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