Голливудского актера Алека Болдуина обвинили в убийстве оператора-украинки Галины Гатчинс

Представление в суд в Санта-Фе, Нью-Мексико, обвиняет Болдуина в том, что он повлек за собой смерть оператора Галины Хатчинс во время неофициальной репетиции вестерна в 2021 году, когда в руке Болдуина попал ревизионный пистолет, убив Хатчинс и ранил.

В документе перечислены два пункта обвинения в непреднамеренном убийстве. Основной пункт обвинения утверждает, что актер небрежно обращался с реквизитным пистолетом. По альтернативному пункту обвинения Болдуин повлек смерть Хатчинс «полным игнорированием или безразличием к безопасности других».

Специальные прокуроры Кари Мориси и Джейсон Льюис не сразу ответили на запрос о комментарии.

«Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде», - заявили Люк Никас и Алекс Спиро, адвокаты Болдуина.

Не сразу было ясно, что побудило добиваться выдвижения обвинения против актера или какие доказательства большое жюри рассматривало, чтобы принять решение. Но прошлогодние судебно-медицинские исследования ружья показали, что Болдуин должен был надавить на курок пистолета, вопреки его утверждениям, что он сработал сам.

Отметим, что в апреле 2023 года с Алека Болдуин сняли все обвинения в случайном убийстве оператора Галины Хатчинс, которое произошло в 2021 году на съемочной площадке вестерна «Иржа».

Ранее иск против актера также подали родители и сестра убитой Галины, проживающие в Украине. Они требуют от Болдуина выплаты компенсации в связи с гибелью оператора. Однако сам актер уверяет, что таким образом семья просто пытается нажиться на горе.

Напомним, что 21 октября 2021 года во время съемок вестерна «Ржавчина» произошла трагедия. Во время репетиции Алек Болдуин из реквизитного оружия случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Оружие оказалось заряжено боевым патроном.