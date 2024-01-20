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Известная украинка Анна Асти покинула Россию

Limon.ee
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Анна Асти.
Анна Асти. Фото: Shutterstock

РосСМИ сообщают, что певица родом из Украины Анна Асти покинула Россию. Такой ее поступок связывают с «голой вечеринкой» скандальной блогерши Насти Ивлеевой, пишет УНИАН.

Отмечается, что Асти решила пересидеть «темные» времена за границей, пока не уляжется история с ее участием в вечеринке.

«Артистка хочет переждать за рубежом, пока страсти не поутихнут, а потом вернуться к концертам в марте. Сейчас все запланированные концерты артистки отменили или перенесли на более поздние даты», - пишут СМИ.

Также сообщается, что участие в скандале с «голой» вечеринкой вынудило певицу снизить цены на выступления. Если раньше за одно выступление организаторы выступлений певицы брали около 100 тысяч евро, то теперь гонорар снизился до 70 тысяч евро.

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