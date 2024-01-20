ФОТО ⟩ В лесу жителя Эстонии ждала неприятная находка: «Истинный мотив совершенно неясен!»

На странице НКО Eesti Suurkiskjad в Facebook появилась фотография туши волка, подвешенной на ели. Животное было найдено в лесу на окраине Соомаа (Вильяндимаа) гуляющим в лесу человеком. Фотографией также делятся в ряде групп любителей природы в Facebook, где пользователи удивляются увиденному. Примечательно, что туша волка была найдена в зоне, где охота на этих хищных млекопитающих запрещена.

Элери Лопп, представитель НКО Eesti Suurkiskjad, отправилась в Соомаа и сообщила о находке также в Департамент окружающей среды. «Я своими глазами видела ситуацию и сообщила об этом в Департамент окружающей среды. Они перезвонили примерно через 30 минут, и версия была такой: Охотник, имея разрешение, легально застрелил волка в другом месте - более чем в 10 километрах от этого места - а затем принес его туда, на съедение синицам. Охотник подвесил тушу на высоте 2,3 метра, используя веревку и обрубив с ели ветки. Сколько вопросов у вас возникло?» - пишет Лопп в Facebook на странице Eesti Suurkiskjad. «Прежде всего, он принес застреленного в другом месте хищника в волчий заповедник! В заповедник! Синицам! Волка, на чьей туше минимальная жировая прослойка. Неужели там, где был застрелен волк, нет синиц, которые хотели бы поесть?» - спрашивает она.