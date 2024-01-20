ФОТО ⟩ В лесу жителя Эстонии ждала неприятная находка: «Истинный мотив совершенно неясен!»

В Соомаа (Вильяндимаа), где охота на волков запрещена, на дереве была найдена висящая туша волка. Если по словам Агентства по окружающей среде, охотник предпочел повесить тушу, чтобы оставить ее в качестве пищи для птиц, то орнитологи утверждают, что птицы не могут есть мясо, замерзшее до каменного состояния. Элери Лопп, защитник окружающей среды и представитель НКО Eesti Suurkiskjad, говорит, что версия о том, что кто-то повесил волка на дерево, чтобы покормить птиц, неправдоподобна. «Подобное надругательство над волком недопустимо ни при каких обстоятельствах, для предотвращения распространения болезней его следовало бы закопать», - говорит она.
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На странице НКО Eesti Suurkiskjad в Facebook появилась фотография туши волка, подвешенной на ели. Животное было найдено в лесу на окраине Соомаа (Вильяндимаа) гуляющим в лесу человеком. Фотографией также делятся в ряде групп любителей природы в Facebook, где пользователи удивляются увиденному. Примечательно, что туша волка была найдена в зоне, где охота на этих хищных млекопитающих запрещена.