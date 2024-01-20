«Я БУДУ ВАМ СЛУЖИТЬ» ⟩ Королева Елизавета II запретила сделать это Джо Байдену во время встречи в 2021 году

Президент Джо Байден и его жена посетили чаепитие с ее величеством во время своего визита в Европу. Это станет последней их встречей перед тем, как королева Елизавета II умерла в замке Балморал 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В новой книге Роберта Хардмана «Становление короля: король Чарльз III и современная монархия» биограф пообщался с первой леди США и рассказал об историческом визите.

«Для Байденов самым дорогим воспоминанием всегда будет чай с королевой в Виндзорском замке за год до ее смерти», - пишет Хардман.

Джилл Байден вспомнила, как муж пытался помочь королеве во время встречи, но королевская особа, которая всегда была опорой надлежащего этикета, отказалась.

«Мы поднялись в ее комнату. И мне понравилось ее ощущение независимости», - вспоминает американская первая леди. «У нее был большой чайник. И Джо сказал ей: "Вот, позволь мне помочь вам". Однако королева была довольно настойчивой: "Нет-нет-нет. Вы сидите. Я буду вам служить"».

Джилл Байден также вспоминает, что они провели весело время, потому что королева имела «такое чувство любопытства». «Она расспрашивала все об американской политике, о том, что происходит, и как [президент] воспринимает разных людей и разные события», - признается жена Джо Байдена.