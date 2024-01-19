РЕПОРТАЖ ⟩ «Не так страшно, как кажется!» Смотрите, как в Таллинне прошли крещенские купания

После разговора с опытными моржами, мы узнали, что многие начинали свой путь моржевания именно с крещенских купаний. «Я начинал так, что я пришел на Крещение вот именно сюда. Постоял, посмотрел, люди окунались и уходили. Я тогда решил, что тоже все-таки сделаю. И потом через пару месяцев мы пришли с сыном. Это было в 2018 году, и с тех пор каждую субботу в 11 часом мы здесь», - говорит Александр.