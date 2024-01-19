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РЕПОРТАЖ ⟩ «Не так страшно, как кажется!» Смотрите, как в Таллинне прошли крещенские купания

Ефим Щукин Константин Седнев
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Пятница, 19 января, мы на озере Харку. Здесь сегодня проходят традиционные крещенские купания. Мы видим стабильный поток людей. Перед глазами большая прорубь, на столе самовар. На месте опытные моржи, готовые помочь и дать совет.

После разговора с опытными моржами, мы узнали, что многие начинали свой путь моржевания именно с крещенских купаний. «Я начинал так, что я пришел на Крещение вот именно сюда. Постоял, посмотрел, люди окунались и уходили. Я тогда решил, что тоже все-таки сделаю. И потом через пару месяцев мы пришли с сыном. Это было в 2018 году, и с тех пор каждую субботу в 11 часом мы здесь», - говорит Александр.

Кто-то, как и я, окунался сегодня в прорубь впервые. Но большинство присутствующих явно знали, что делают. Некоторые приходили с детьми, которые тоже смело заходили в воду. Александр Кильмет, опытный морж, советует новичкам не проводить много времени на холоде, а быстро сделать дело и бежать греться. «Самое главное - это собраться духом, выйти из зоны комфорта, и в нее зайти», - говорит он. 

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