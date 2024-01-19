РЕПОРТАЖ ⟩ «Не так страшно, как кажется!» Смотрите, как в Таллинне прошли крещенские купания

Пятница, 19 января, мы на озере Харку. Здесь сегодня проходят традиционные крещенские купания. Мы видим стабильный поток людей. Перед глазами большая прорубь, на столе самовар. На месте опытные моржи, готовые помочь и дать совет.
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После разговора с опытными моржами, мы узнали, что многие начинали свой путь моржевания именно с крещенских купаний. «Я начинал так, что я пришел на Крещение вот именно сюда. Постоял, посмотрел, люди окунались и уходили. Я тогда решил, что тоже все-таки сделаю. И потом через пару месяцев мы пришли с сыном. Это было в 2018 году, и с тех пор каждую субботу в 11 часом мы здесь», - говорит Александр.