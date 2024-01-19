СМОТРИТЕ ⟩ «Как разбогатели дворники при Каллас!» Необычное зрелище привлекло внимание жителей Таллинна

В группе Facebook «EZ-дуны!» появилась фотография, сделанная на одной из столичных улиц. На фото запечатлен Porsche с лопатой для снега, установленной на крыше автомобиля.

Это забавное зрелище рассмешило других водителей.

«Просто уборщик снега едет на работу», - комментирует один из пользователей. «Директор уборщиков», - ответил другой, добавив: «Те, кто убирает снег, у них все отлично».

«Лопатопорш - модель зимы 2024», «Как разбогатели дворники при Каи Каллас», «Это датчик скорости, а не лопата. Если скорость больше сорока - он реагирует (по заднему стеклу)», - шутят в разделе комментариев.

«Когда у вас всего два места, а в багажник не помещается даже складная лопата Fiskars!» - говорит еще один пользователь. По видео, размещенному в разделе комментариев, видно, что лопата была прикреплена к крыше автомобиля специальными держателями. «Так она прикреплена! Вот это прокачка авто!», - пишут в комментариях.

Смотрите фото!

Лопата и Porsche. Фото: Erakogu

В пятницу Агентство по окружающей среде сообщило, что во многих местах во второй половине дня и вечером продолжится снегопад. На севере и юге Эстонии выпадение осадков будет более сильным. На дорогах - снежные заносы.

Вместе с тем Департамент транспорта предупреждает, что погода вновь осложнит дорожные условия. «Мы просим вас отводить на дорогу завтра утром и в течение дня намного больше времени, чем обычно. На мокрых участках следует значительно снизить скорость, соблюдать более длинную, чем обычно, дистанцию между автомобилями и учитывать тормозной путь, который в такую погоду намного больше».