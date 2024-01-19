Шэрон Стоун восхитила поклонников фото с 91-летней мамой

Голливудская актриса Шэрон Стоун ошеломила фото со своей мамой Дороти.

Знаменитость вместе с самым родным человеком отправилась на обед. За столом они сделали семейный снимок, который Шэрон опубликовала в своем Instagram.

На фото звезда с мамой улыбаются. Для такого выхода они подобрали изысканные образы. В частности, Стоун надела нюдовый костюм, дополняя его багровым ожерельем и помадой соответствующего цвета. А вот мама была более сдержанна в выборе цветов и выбрала базовый черный костюм и блузу с разнообразными орнаментами.

Очевидно, Шэрон с мамой были в ресторане. Позади них виднеются цветы в горшке.

«Обед с мамочкой», - лаконично подписала актриса фотографию.

В свою очередь, поклонники не были скупыми на комплименты и смайлики в форме сердечек в комментариях:

Две красивые сильные женщины; Приятного аппетита этим прекрасным леди; Королевы! Вы обе невероятны; Я ослеплена красотой и силой.