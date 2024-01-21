СМОТРИТЕ ⟩ Психолог Наталья Ланская показала, как составить карту желаний: «И квартиры, и машины покупали, и замуж выходили!»

Наталья Ланская отождествляет карту желаний с маршрутной картой, которая помогает визуализировать все то, к чему мы стремимся, и становится внешним ориентиром на пути к нашим целям. «Мы готовы к этому [осуществлению конкретного желания], но нам надо немножечко усилий и какой-то внешний ориентир для того, чтобы получить это в своей жизни», - говорит она. При построении карты желаний человек продумывает конкретные действия, которые ему надо предпринять, чтобы достичь желаемого результата - желания.

По словам психотерапевта Натальи Ланской, день рождения - прекрасное время для составления карты желаний, так как в этот день запускается личный соляр именинника, и человек будто бы обновляется. Новый год же издавна считался началом чего-то нового, а также в этот момент меняются цифры года, напоминая нам о предстоящих изменениях, которые многих наделяют решительностью. Не зря во время новогодних праздников люди часто ставят перед собой цели на предстоящий год. Что касается Акшая Тритья, то это день, когда и Солнце, и Луна проявляют себя настолько сильно, что создают благоприятные факторы как для каких-либо материальных начинаний, так и для духовных практик. Говорят, что все начатое и сделанное в этот день (в этом году Акшая Тритья пройдет 10 мая) будет не просто процветать, а радовать благоприятными результатами на протяжении длительного времени. «В этот праздник очень много людей по всему миру начинают загадывать желания. Соответственно, чем больше людей этим занимается, тем больше в этом энергии и тем эффективная практика», - говорит Наталья Ланская.