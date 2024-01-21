Наверняка о карте желаний вы слышали уже не раз, а может быть, даже пробовали ее построить. Психолог и психотерапевт из Эстонии Наталья Ланская рассказала, что такое карта желаний и какие есть правила при ее составлении. Смотрите видео!
СМОТРИТЕ ⟩ Психолог Наталья Ланская показала, как составить карту желаний: «И квартиры, и машины покупали, и замуж выходили!»
Наталья Ланская отождествляет карту желаний с маршрутной картой, которая помогает визуализировать все то, к чему мы стремимся, и становится внешним ориентиром на пути к нашим целям. «Мы готовы к этому [осуществлению конкретного желания], но нам надо немножечко усилий и какой-то внешний ориентир для того, чтобы получить это в своей жизни», - говорит она. При построении карты желаний человек продумывает конкретные действия, которые ему надо предпринять, чтобы достичь желаемого результата - желания.
Психолог объясняет, что составление карты желаний - это сакральная практика, которой на самом деле можно заниматься в любое время дня и ночи. Но все же есть определенные периоды, которые являются наиболее благоприятными для создания карты:
- день рождения;
- новогодние праздники;
- день Акшая Тритья (10 мая 2024 года).
По словам психотерапевта Натальи Ланской, день рождения - прекрасное время для составления карты желаний, так как в этот день запускается личный соляр именинника, и человек будто бы обновляется. Новый год же издавна считался началом чего-то нового, а также в этот момент меняются цифры года, напоминая нам о предстоящих изменениях, которые многих наделяют решительностью. Не зря во время новогодних праздников люди часто ставят перед собой цели на предстоящий год. Что касается Акшая Тритья, то это день, когда и Солнце, и Луна проявляют себя настолько сильно, что создают благоприятные факторы как для каких-либо материальных начинаний, так и для духовных практик. Говорят, что все начатое и сделанное в этот день (в этом году Акшая Тритья пройдет 10 мая) будет не просто процветать, а радовать благоприятными результатами на протяжении длительного времени. «В этот праздник очень много людей по всему миру начинают загадывать желания. Соответственно, чем больше людей этим занимается, тем больше в этом энергии и тем эффективная практика», - говорит Наталья Ланская.
Она рассказывает, что четких правил оформления карты желаний нет, ее можно составлять разными способами, главное - придерживаться некоторых условий:
- желания должны быть искренними, а не кем-то навязанными;
- желания должны быть реализуемыми и более материальными;
- ваши желания не должны затрагивать волю других людей (только для и про себя!);
- обозначенный срок должен быть реальным для исполнения желаний.
Несмотря на то что создание карты желаний - сакральная практика, это не значит, что ее нельзя показывать другим. Наталья говорит, что в этом вопросе все зависит от человека: «Есть люди, скажем так, суеверные. Они говорят, что вообще ни с кем не поделятся своими желаниями, а то они не сбудутся. И пока они в это верят, так оно и будет. А есть совсем другой тип людей, которые уверены, что чем больше людей знают об их желаниях, тем больше в них энергии». Она признает, что по фэн-шую в квартире есть определенные места, где лучше всего располагать карту желаний. «Усилить ли это карту? Не знаю, может быть. Но работа с головой точно усилит и ускорит исполнение желаемого», - добавляет психолог.
Конечно, важно понимать, что сидеть сложа руки после составления карты желаний никак не поможет их исполнению. Человек должен действовать, а не пассивно хотеть и ждать, когда случится чудо. «Бывают такие обстоятельства, когда кто-то сам звонит, сам предлагает. То есть все складывается само собой. Но это уже такая магия для совсем уж принцессок», - говорит Наталья о редких случаях, когда кому-то может, грубо говоря, повезти. Но все же основное правило для исполнения желаний - делать шаги.
Мы не только пообщались с психологом и психотерапевтом из Эстонии Натальей Ланской, но она еще и показала один из способов оформления карты желаний - «Колесо баланса». Смотрите видео!