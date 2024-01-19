Кайли Дженнер проверяет телефон Тимоти Шаламе и запрещает ему дружить с бывшими

Кайли Дженнер контролирует своего бойфренда Тимоти Шаламе, боясь повторения ситуации с Трэвисом Скоттом: после измен бывшего возлюбленного она не доверяет мужчинам. Якобы Кайли установила для Тимоти жёсткие правила, пишет Spletnik, ссылаясь на Heat World.
«Во-первых, Кайли хотела, чтобы он разорвал связи со всеми своими бывшими, даже с теми, кого он до сих пор считает друзьями. Он встречался с гораздо большим количеством девушек, чем кто-либо думает, включая Лили-Роуз Депп и Лурдес Леон. Но Кайли с подозрением относится ко всем женщинам в его жизни, даже к тем, с которыми он работает. Ещё Тимоти дал Кайли пароли от своих социальных сетей, и у него установлено приложение, которое круглосуточно показывает ей его местоположение. Он явно очарован ею и защищает её, когда его друзья её критикуют».
Такое поведение, по словам инсайдера, объясняется тем, что бывший бойфренд Кайли Трэвис Скотт, от которого у неё двое детей, постоянно проводил время на вечеринках в компании других женщин. «Кайли прошла через ад. Она потеряла способность доверять и стала глубоко неуверенной в себе, поэтому устанавливает правила для Тимоти. Она не хочет, чтобы он фотографировался с другими женщинами. Она знает, что это породит слухи, и не может с этим справиться». Интересно, что ранее все обсуждали инцидент на церемонии вручения премии «Золотой глобус»: читающие по губам зрители заявили, что Селена Гомес пожаловалась Тейлор Свифт на Кайли, которая не дала ей сфотографироваться с Шаламе. Сам Тимоти это отрицает, и Селена Гомес также заявила, что не говорила о нём с Тейлор Свифт.
Инсайдер объяснил и тот факт, что Кайли и Тимоти ещё ни разу не вышли вместе на красную дорожку, хотя их нередко видели вместе на мероприятиях. Это якобы связано с тем, что Кайли не хочет, чтобы её использовали для пиара. «Тимоти дан строгий приказ не упоминать её имя в каких-либо интервью. И пока она не будет готова публиковать их совместные фотографии, ему тоже нельзя».
Несмотря на всё это, Шаламе, судя по всему, заинтересован в том, чтобы продолжать отношения с Кайли. «Кайли сказала ему, что, если он хочет быть в её жизни, он должен оправдать её ожидания, в том числе следовать длинному – и порой странному – списку того, что можно и чего нельзя».
В роман 26-летней звезды реалити-шоу, заработавшей миллиард долларов благодаря своей бьюти-империи, и 28-летнего голливудского актёра многие не верят, в том числе и бывший бойфренд Кайли Трэвис Скотт. Как недавно стало известно, он думает, что с Шаламе она встречается намеренно, чтобы привлечь его внимание.