Кайли Дженнер проверяет телефон Тимоти Шаламе и запрещает ему дружить с бывшими

«Во-первых, Кайли хотела, чтобы он разорвал связи со всеми своими бывшими, даже с теми, кого он до сих пор считает друзьями. Он встречался с гораздо большим количеством девушек, чем кто-либо думает, включая Лили-Роуз Депп и Лурдес Леон. Но Кайли с подозрением относится ко всем женщинам в его жизни, даже к тем, с которыми он работает. Ещё Тимоти дал Кайли пароли от своих социальных сетей, и у него установлено приложение, которое круглосуточно показывает ей его местоположение. Он явно очарован ею и защищает её, когда его друзья её критикуют».

Такое поведение, по словам инсайдера, объясняется тем, что бывший бойфренд Кайли Трэвис Скотт, от которого у неё двое детей, постоянно проводил время на вечеринках в компании других женщин. «Кайли прошла через ад. Она потеряла способность доверять и стала глубоко неуверенной в себе, поэтому устанавливает правила для Тимоти. Она не хочет, чтобы он фотографировался с другими женщинами. Она знает, что это породит слухи, и не может с этим справиться». Интересно, что ранее все обсуждали инцидент на церемонии вручения премии «Золотой глобус»: читающие по губам зрители заявили, что Селена Гомес пожаловалась Тейлор Свифт на Кайли, которая не дала ей сфотографироваться с Шаламе. Сам Тимоти это отрицает, и Селена Гомес также заявила, что не говорила о нём с Тейлор Свифт.