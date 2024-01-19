В программе «Laser», вышедшей во вторник, Лийне Суур, понесший наказание за выращивание конопли, руководителю центра наркозависимости Института развития здравоохранения и наркоэксперту МВД пришлось взять свое места за общим столом. Однако вскоре выяснилось, что Министерство внутренних дел не хотят разговаривать с осужденной за преступление Лийной в одном кадре экране.
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Представитель МВД Эстонии отказался находиться в одной телестудии с владельцем подпольной конопляной фермы
Во вторник вечером шоу «Laser» посетили руководитель Центра по борьбе с наркотиками и зависимостями Института развития здравоохранения Алёна Курбатова, сотрудник наркополиции Раит Пикаро и эксперт по наркотикам МВД Айн Пейл.