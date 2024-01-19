ЖУТКИЕ МОМЕНТЫ ПОПАЛИ НА ВИДЕО ⟩ Самолет загорелся через несколько минут после взлета

В аэропорту Майами, что в США, из хвостовой части грузового самолета Boeing 747 в полете внезапно вырвались огромные языки пламени. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку. О чрезвычайном происшествии, которое произошло поздно вечером в четверг, 18 января, сообщает издание Reuters.

На опубликованном видео можно увидеть, как авиалайнер поднимается в ночное небо, а из его двигателя вырываются клубы огня и искр. Пилоты смогли включить режим снижения и благополучно посадить лайнер в аэропорту Майами. К счастью, члены экипажа не пострадали.

Представитель авиакомпании Atlas Air, которой принадлежит Boeing, заверил, что после инцидента будет проведена тщательная проверка, чтобы выяснить причину возгорания. Ведь безопасность пассажиров, по его словам, остается приоритетом перевозчика.

Пожарная служба Майами также вовремя отреагировала на аварию. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, сообщают в аэропорту. Пока не известно, сколько членов экипажа находилось на борту.

Boeing отказалась от комментариев журналистам, в General Electric также не ответили на информационные запросы и никак не прокомментировали эту ужасную аварию.