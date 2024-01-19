Консультанту по питанию и частному тренеру Эрику Оргу пришлось вставать на свою защиту, поскольку в социальных сетях распространяются интимные кадры из его прошлого, которых он не стыдится, но к которым и он, и полиция относятся очень серьезно, пишет Elu24.
Эрик Оргу, консультант по питанию и частный тренер, невольно оказался втянут в серьезную ситуацию, связанную не только с утверждением, что в молодости он хотел сняться в порнографическом фильме, но и с двумя видеоклипами, которыми поделились в социальных сетях.