Консультанту по питанию и частному тренеру Эрику Оргу пришлось вставать на свою защиту, поскольку в социальных сетях распространяются интимные кадры из его прошлого, которых он не стыдится, но к которым и он, и полиция относятся очень серьезно, пишет Elu24.

Эрик Оргу, консультант по питанию и частный тренер, невольно оказался втянут в серьезную ситуацию, связанную не только с утверждением, что в молодости он хотел сняться в порнографическом фильме, но и с двумя видеоклипами, которыми поделились в социальных сетях.

Оба ролика являются частью отснятого в одно и то же время материала, в обоих фигурирует только Оргу, и оба распространяются по различным каналам в социальных сетях. Человек, видевший по крайней мере один из роликов, прислал в среду в редакцию Elu24 анонимное сообщение: «Видео с Эриком Оргу распространяется в Facebook Messenger. Якобы в молодости он хотел сняться в порнографическом фильме. В тот же день поступило второе сообщение того же характера.