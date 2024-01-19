Звездный теннисист рассказал о своих особых отношениях с деревом

Звезда тенниса Новак Джокович объяснил свои «особые отношения» с мельбурнским деревом. Спортсмен уточнил, что ему всегда нравились его корни и ствол. Об этом пишет Sky News.

36-летний серб не стал уточнять, о каком именно растении в ботаническом саду города идет речь, сказав лишь, что лазает по нему уже много лет.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что у него «особые отношения» с деревом в Мельбурне, которое помогает ему медитировать и успокаиваться во время Открытого чемпионата Австралии.

«Это конкретное дерево, я не могу сказать, какое именно, я постараюсь держать его в секрете, когда буду там, чтобы провести свободное время. Мне нравится прикасаться и общаться с этим старым другом», — заявил спортсмен.

36-летний Джокович, выступая после победы над австралийцем Алексеем Попыриным в четырех сетах на арене Рода Лэйвера сказал, что посещает это дерево уже около 15 лет.

«Есть одно конкретное дерево, с которым у меня особые отношения, так сказать, в течение последних 15 лет. Я люблю каждый уголок ботанического сада. Я думаю, что для Мельбурна это невероятное сокровище – иметь такой парк и природу в центре города. Я связался с этим деревом. Мне это просто понравилось. Мне понравились его корни, ствол, ветви и все остальное. Поэтому я начал лазить по нему много лет назад. Вот и все. У меня просто есть связь», — отметил спортсмен.

Он не раз публиковал в социальных сетях свои фотографии в окружении деревьев, в том числе одну, на которой он босиком стоит на дереве в Лондоне в 2018 году.