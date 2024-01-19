БОЛЕЕ 700 ШТУК ⟩ Тарантулы помогают мужчине улучшить психическое здоровье

Феникс начал собирать паукообразных летом в 2021 году после того, как у него диагностировали биполярное расстройство, пишет nypost.com.

«Люди всегда спрашивают, не шучу ли я, когда говорю им, сколько у меня пауков - они спрашивают, не случилось ли со мной что-нибудь», - рассказал 36-летний житель Йейта, Англия. «Но у каждого есть свое хобби, то, чем он любит заниматься. Некоторые люди любят ходить в спортзал, а я люблю собирать тарантулов».

Феникс начал собирать паукообразных летом в 2021 году после того, как у него диагностировали биполярное расстройство.

Он живет со своей партнершей, 47-летней Джо, и двумя ее дочерьми - комната в их доме обозначена как пещера тарантулов.

«Я не могу назвать точную цифру. Но у меня их более 700», - поделился Феникс о своей коллекции. «Я не думаю, что для меня может быть предел - как только он у меня появился, я понял, что хочу большего».

Вдохновением для необычного времяпрепровождения Феникса послужил домашний тарантул, который у него был в подростковом возрасте, но от которого трагически пришлось отказаться.

Он начал коллекционировать, когда врачи сказали ему, что это хобби может помочь его психическому здоровью.