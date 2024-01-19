НЕ ЖЕНА БЫЛА НУЖНА ⟩ Как фильм «Присцилла» об Элвисе Пресли раскрывает интимную жизнь певца

Фильм максимально проясняет, почему супружеская жизнь Элвиса Пресли была такой странной. Зачем певец ждал восемь лет до женитьбы? Почему он буквально не прикасался к невесте до брачной ночи, а после медового «месяца» длиной в три дня почти сразу охладел к супруге, когда та оказалась в положении.

Известно, что со своей будущей женой 24-летний музыкант познакомился, когда Присцилле Болье было всего 14 лет. И до сих пор прессу волнует вопрос: спал ли Элвис с несовершеннолетней? Он прозвучал даже на брифинге по поводу премьеры фильма и задан был самой Присцилле, являющейся продюсером ленты. Она ответила: «Я ему нравилась, потому что я больше слушала. Элвис изливал мне свою душу, и я была тем человеком, который был рядом, чтобы выслушать и утешить его. Это действительно была наша связь. Люди думают: «О, это был секс» Вовсе нет. Я никогда не занималась с ним сексом в то время». Но до сих пор многие не доверяют этой информации, не понимая, кого в Присцилле видел Элвис.

Элвис и Присцилла – судьбоносная встреча

Картина начинается с того, что 14-летнюю Присциллу Болье (Кэйли Спэни) пригласил приятель Элвиса на вечеринку короля рок-н-ролла. Дело происходит в 1959 году в Западной Германии, где звезда тогда проходила военную службу. Присцилла была дочерью американского офицера.