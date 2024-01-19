НЕ ЖЕНА БЫЛА НУЖНА ⟩ Как фильм «Присцилла» об Элвисе Пресли раскрывает интимную жизнь певца

Байопик режиссера Софии Копполы («Трудности перевода») – это экранизация мемуаров жены Элвиса Пресли Присциллы «Элвис и я» (1985). Фильм получился гламурно-напыщенным. Причем, красивой картинкой он словно бы хотел скрыть внутреннюю трагедию этой семьи, но вышло наоборот, пишет Focus.
Фильм максимально проясняет, почему супружеская жизнь Элвиса Пресли была такой странной. Зачем певец ждал восемь лет до женитьбы? Почему он буквально не прикасался к невесте до брачной ночи, а после медового «месяца» длиной в три дня почти сразу охладел к супруге, когда та оказалась в положении.
Известно, что со своей будущей женой 24-летний музыкант познакомился, когда Присцилле Болье было всего 14 лет. И до сих пор прессу волнует вопрос: спал ли Элвис с несовершеннолетней? Он прозвучал даже на брифинге по поводу премьеры фильма и задан был самой Присцилле, являющейся продюсером ленты. Она ответила: «Я ему нравилась, потому что я больше слушала. Элвис изливал мне свою душу, и я была тем человеком, который был рядом, чтобы выслушать и утешить его. Это действительно была наша связь. Люди думают: «О, это был секс» Вовсе нет. Я никогда не занималась с ним сексом в то время». Но до сих пор многие не доверяют этой информации, не понимая, кого в Присцилле видел Элвис.
Элвис и Присцилла – судьбоносная встреча
Картина начинается с того, что 14-летнюю Присциллу Болье (Кэйли Спэни) пригласил приятель Элвиса на вечеринку короля рок-н-ролла. Дело происходит в 1959 году в Западной Германии, где звезда тогда проходила военную службу. Присцилла была дочерью американского офицера.
На Элвиса (Джейкоб Элорди) внешность девочки производит сильное впечатление. Он приглашает ее к себе в комнату – «вторая, справа». Та колеблется, но она влюблена в него как в рок-кумира. И вот что Элвис ей говорит в своей комнате: «У меня недавно умерла мама. Мама – это мой мир». Немногие из сыновей, при всей любви каждого сына к своей матери, могли бы сказать такое. Девочка вежливо слушала и сопереживала.
В общем, в картине и родители Присциллы, и ее окружение страшно озабочены, чтобы певец не проявлял к девице «грязных» намерений. Но все более чем пристойно.
Через несколько месяцев Элвис улетел в США: его ждали музыкальные записи и съемки в Голливуде. Все решили, что он забыл о девочке. Но нет – Элвис звонит ей по телефону. А через некоторое время приглашает в Америку. Понимая, что фанатке Элвиса запретить такое общение – это причинить серьезную травму, ее отец выдвигает встречные условия…
А вот Присцилле уже 16 лет, и она буквально находится в постели с Элвисом. Но как только она пытается ускорить интимный процесс, тот сразу ее останавливает: «Давай не сейчас».
Больше всего во время школьных каникул Присцилла сблизилась с… бабушкой – матерью отца Пресли. А где он сам? А он снова на съемках в Голливуде. Причем артист запрещает ей туда приезжать. Но в газетах на первых полосах судачат о романах Элвиса с киноактрисами. Разумеется, Присцилла об этом спрашивает. Он: «Никому не верь, это желтая пресса». Но такие сцены начинают повторяться. Их свадьба происходит аж через восемь (!) лет после знакомства. Почему так долго пришлось ждать?
Мать звезды
Глэдис Лав Пресли имела ирландско-еврейские корни. Сын был очень похож на мать: в его лице та же завораживающая смесь северных и южных черт. Семья Элвиса в силу малого достатка жила среди темнокожего населения – отсюда увлечение Элвиса негритянской музыкой.
8 января 1935 года Глэдис родила двух близнецов: Гарона и Элвиса. Старший родился мертвым. Мать считала, что младшему досталась сила двоих и сама ему уделяла как бы «удвоенное» внимание. Она подарила мальчику гитару в 9 лет (хотя он больше хотел велик). Известный факт: из-за жилищной стесненности Элвис спал в одной кровати с матерью до 17 лет. Первый его хит, который выстрелил, назывался «Все в порядке, мама».
Популярность и богатство обрушились на Элвиса довольно быстро, у него появилось много работы: концерты, записи, съемки. Сын, как мог, пытался компенсировать матери нищенское прошлое и подарил ей розовый «Кадиллак». Но мама все меньше могла быть полезной для сына и стала пить. Она неожиданно умерла в возрасте 46 лет от сердечного приступа, спровоцированного гепатитом – болезнь развилась от таблеток для похудения и от спиртного. На ее похоронах Элвис буквально выл – для него это было потрясение. «Это разбило мне сердце, – говорил он позднее. – Она всегда была моей лучшей девушкой».
Сквозь лакировку
Но вернемся к фильму «Присцилла». Действительно, с Присциллой Элвис постоянно говорил о Глэдис. И видел сходство между любимыми женщинами. Не он один, в каждой второй статье: «Они были похожи, как две капли воды». И певец, в свою очередь, был похож на Глэдис.
В Присцилле Элвис как бы увидел свою мать. Поэтому она и не вызывала у него сексуального желания. Он заваливал ее подарками: платья, косметика, презентовал, кстати, и автомобиль — как маме, но не «кадиллак», а поменьше.
С Присциллой Элвис до поры до времени обращался как с хрустальной вазой, что не мешало ему заводить романы в Голливуде – направо и налево. И это приводило к скандалам с Присциллой. Это с одной стороны. С другой – Элвис, судя по фильму, не давал Присцилле становится собой: ни моделью, ни актрисой: «Выбирай – или я, или карьера».
В мае 1967 их «медовый месяц» длился всего три дня, потом Присцилла оказалась в положении и была этим разочарована – ведь она ждала интимной близости несколько лет. А когда она забеременела, Элвис мгновенно к ней охладел и опять исчез в Голливуде.
В картине туманно намекается, что у жены Пресли были отношения с инструктором по карате Майком Стоуном: к занятиям этим видом спорта ее приучал сам Элвис. Именно эти отношения и повлекли затем развод с рок-звездой в 1972 году.
Однако на самом деле у Присциллы была интрижка с инструктором по танцам гораздо раньше чем с каратистом — в 1968. Оно и понятно: когда от мужа не достается никакого внимания, как женщине, а тебе 23 года – трудно сдержаться.
В картине Софии Копполы все герои — словно манекены или ожившие восковые скульптуры звезд из паноптикума – все как-то прилизано и залакировано. Почему? Вероятно, сказывается контроль со стороны продюсера и автора экранизируемой книги – Присциллы Пресли.
Но безусловный плюс ленты, что даже сквозь эти несколько слоев лака можно разглядеть реальную жизнь самого успешного вокалиста планеты. И из нескольких показанных пазлов сложить цельную картину отношений в его семье, которая тянет на небольшую сенсацию. Хотя в Украине таким инфантилизмом сыновей, излишне опекаемых матерями, сложно удивить. Но это – отдельная тема.