Коллекцию раритетных наборов LEGO изъяли у наркодилера в Австралии

Как сообщает The Guardian, полиция австралийского штата Виктория задержала 45-летнего жителя Мельбурна по подозрению в незаконном производстве и распространении наркотических средств. К удивлению полицейских, помимо 70 кг химических веществ для производства синтетических наркотиков в мельбурнской лаборатории также нашли 74 раритетных набора конструкторов LEGO.

Среди изъятых коробок есть наборы, посвященные популярным франшизам («Звездные войны», «Властелин колец»), а также редкие и снятые с продажи. Многие из них высоко ценятся коллекционерами. Например, модель космического корабля «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн» сейчас продают за 1,3 тыс. долларов (более 587,3 тыс. тенге).

Стоимость изъятых наборов LEGO может исчисляться десятками тысяч долларов. Химические препараты для производства мефедрона, которые нашли в нарколаборатории, стоят около 2 млн долларов. Кроме того, у подозреваемого изъяли пять наручных часов класса «люкс», огнестрельное оружие, телескопическую дубинку и боеприпасы. Мужчине предъявили обвинения по десяти статьям. Известно, что его ранее уже задерживали, но отпустили под залог.

Что австралийская полиция собирается делать с 74 редкими наборами LEGO, пока не уточняется.