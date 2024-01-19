Пенелопа Крус трогательно высказалась о семейной жизни с мужем: «Кому нужен TikTok, если есть Хавьер Бардем?»

Эти двое редко попадают в кадр папарацци или публично рассказывают о личном, однако если такое и случается, то всегда очень кстати. Накануне вышло большое интервью звезды «Ванильного неба» для журнала ELLE, в котором она рассказала, каково это быть женой Хавьера Бардема.

Оказывается, за закрытыми дверьми дома Крус-Бардем царит настоящее веселье: актер, будучи невероятно талантливым, умело развлекает жену и двух детей - 13-летнего Леонардо и 11-летнюю Луну. «Кому вообще нужен TikTok, когда дома есть Хавьер Бардем? Он поет и отлично танцует. И он потрясающе показывает Мика Джаггера. Он пародирует Аль Пачино и Де Ниро, разговаривающих друг с другом. Это невероятно», - поделилась Пенелопа. И да, если показалось, что завидуете, - вам не показалось.

Кстати, несмотря на весьма плотный график, Хавьер и Пенелопа - люди семейные. В их расписании всегда найдется время, чтобы забрать дочь из школы или приготовить ужин на четверых.

А вот об увлечениях детей Крус говорит совсем мало: она так тщательно уберегает их от публики, что не желает даже рассказывать, пойдут ли сын и дочь по стопам родителей в актерское мастерство или выберут иное поприще. Пенелопа уверена, когда будет нужный момент, она все расскажет о наследниках, но не сейчас.