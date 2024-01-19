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ВЫДАЛА СЕКРЕТ ⟩ Бывшая одноклассница рассказала о школьных годах Тейлор Свифт

Limon.ee
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Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт. Фото: Ed Zurga / AP / Scanpix

Молодая девушка по имени Джессика Маклейн недавно публично рассказала о своем опыте учебы в одной средней школе с мегазвездой Тейлор Свифт. Однако, по словам Джессики, путь Тейлор к славе был далеко не радужным, особенно когда дело касалось ее отношений с одноклассниками.

Джессика Маклейн поделилась историями в видео на TikTok, где рассказала, что Тейлор Свифт не всегда пользовалась популярностью среди одноклассников. Она утверждает, что многие студенты испытывали сильную неприязнь к Тейлору, потому что завидовали ее раннему успеху в музыкальном мире.

Джессика вместе с Тейлором училась в средней школе Хендерсонвилля в Нэшвилле, штат Теннесси. Она на два года младше Тейлор. Уроженка Вайомиссинга, штат Пенсильвания, Тейлор переехал в Теннесси в 14 лет, чтобы продолжить карьеру в сфере кантри-музыки. Она учился в средней школе Хендерсонвилля около двух с половиной лет. Когда песня Тейлор «Teardrops on My Guitar» достигла широкого успеха, она решила перейти на домашнее обучение, чтобы сосредоточиться на своей растущей карьере.

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