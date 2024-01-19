ВЫДАЛА СЕКРЕТ ⟩ Бывшая одноклассница рассказала о школьных годах Тейлор Свифт

Молодая девушка по имени Джессика Маклейн недавно публично рассказала о своем опыте учебы в одной средней школе с мегазвездой Тейлор Свифт. Однако, по словам Джессики, путь Тейлор к славе был далеко не радужным, особенно когда дело касалось ее отношений с одноклассниками.
Джессика Маклейн поделилась историями в видео на TikTok, где рассказала, что Тейлор Свифт не всегда пользовалась популярностью среди одноклассников. Она утверждает, что многие студенты испытывали сильную неприязнь к Тейлору, потому что завидовали ее раннему успеху в музыкальном мире.